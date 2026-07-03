Arde sin control un incendio al pie de les Gavarres en la Bisbal que ha obligado a confinar una casa de colonias con 150 niños

Un incendio de vegetación en la Bisbal d’Empordà, al pie de les Gavarres y junto a la carretera GI-660, ha obligado a movilizar este viernes por la mañana un amplio dispositivo de los Bombers de la Generalitat.

El aviso se ha recibido a través del 112 hacia las nueve y cuarto de la mañana e, inicialmente, el dispositivo se ha ido ampliando a lo largo de la mañana. Según los últimos datos, trabajan 10 medios aéreos y 35 dotaciones terrestres, en una actuación «complicada» que sigue condicionada por el viento y una gran cantidad de focos secundarios que genera la tramuntana. Los Bombers también han solicitado el refuerzo de aviones anfibios tipo FOCA, aparatos de gran capacidad que pueden cargar agua directamente en el mar o en embalses para hacer descargas sobre el incendio.

La GI-660 ha quedado cortada por seguridad a causa de la presencia de mucho humo en la zona.

El fuego está empujado por el viento y genera muchos focos secundarios, lo que complica las tareas de extinción. Los equipos trabajan para atacar tanto el incendio principal como estos nuevos puntos de fuego, con el objetivo de evitar nuevas propagaciones y consolidar el perímetro afectado.

Actualmente, la prioridad de los Bombers es el tercer tercio del flanco izquierdo del incendio, donde trabajan para evitar que el fuego se abra. El cuerpo también ha solicitado el refuerzo de aviones anfibios tipo Foca para apoyar las tareas de extinción.

Según datos provisionales de los Agents Rurals, el incendio afecta a una superficie de unas 20 hectáreas de cultivo. Las primeras investigaciones apuntan que la causa del fuego habría sido el uso de una radial.

Confinamientos

La GI-660 está totalmente cortada a causa del incendio entre los puntos kilométricos 1 y 12, en el tramo comprendido entre Calonge y la Bisbal d’Empordà, según el Servei Català de Trànsit.

Protecció Civil ha enviado una nueva alerta para ampliar la orden de confinamiento a raíz del incendio. Ahora también se pide el confinamiento de la población de las masías y casas de la zona sur del barrio de Sant Pol.

Se mantiene también el confinamiento del barrio de Sant Pol y de la casa de colonias Pou del Glaç. El aviso pide a la población que siga las indicaciones de las autoridades, que cierre puertas y ventanas y que no circule por la zona. En caso de emergencia, hay que llamar al 112.

Según han informado los Bombers, hay una casa de colonias confinada por seguridad, con 150 niños, que se encuentran todos bien.

Los equipos de emergencia trabajan para contener las llamas y evitar que el fuego avance en esta zona cercana al macizo de les Gavarres. El 112 ha recibido 90 llamadas alertando de este incendio de la Bisbal.

En la zona también están los Mossos d'Esquadra, personal de ADF, policías locales, Agents Rurals y SEM.

A raíz del incendio, Protecció Civil de la Generalitat ha activado en fase de alerta el Pla especial d’emergències per incendis forestals de Catalunya, el INFOCAT.

El incendio también ha generado revuelo en las redes sociales, donde usuarios de varios municipios cercanos a la Bisbal d’Empordà y también administraciones de la zona han compartido imágenes y comentarios sobre la columna de humo. Algunos vecinos preguntaban de dónde procedía el humo visible desde diferentes puntos del Baix Empordà, mientras que otros ya advertían del incendio y expresaban apoyo a los equipos de emergencia y a los Bombers que trabajan en la zona.

Peligro muy alto de incendio

La situación llega en una jornada de riesgo de incendio forestal. La Bisbal d’Empordà se encuentra este viernes en nivel 3 del Pla Alfa, de los Agents Rurals, por peligro muy alto de incendio, lo que comporta la suspensión de todas las actividades con riesgo de incendio previamente autorizadas o comunicadas.

Con este nivel activado, quedan prohibidas actividades como encender fuego en espacios abiertos, hacer quemas de rastrojos, restos de poda o restos silvícolas, utilizar material pirotécnico, lanzar objetos en combustión o usar sopletes, sierras radiales y herramientas similares a menos de 400 metros de terreno forestal. También se restringe el uso de maquinaria que pueda generar chispas o descargas eléctricas en zonas forestales y rurales cercanas.

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Los Agents Rurals llevan a cabo una vigilancia específica del cumplimiento de estas restricciones e investigan las causas del fuego activo, mientras que los equipos de emergencia trabajan para contener las llamas y evitar que el fuego avance en esta zona cercana al macizo de les Gavarres.