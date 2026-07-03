Formación Profesional
Álvaro González, de 23 años, estudió el grado de FP de Logística y Transporte y no le hizo falta buscar trabajo: "Me contrataron el mismo día en el que acabé las prácticas"
El joven siguió los pasos de su padre y su hermano, ambos dedicados al sector del transporte, y acabó convirtiéndose en uno de los mejores estudiantes de Asturias del ciclo formativo
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Mónica G. Salas
A Álvaro González Carracedo no le hizo falta buscar trabajo. "Fui contratado el mismo día en el que acabé las prácticas", afirma este llanerense de 23 años y uno de los alumnos más brillantes del grado de Formación Profesional (FP) de Transporte y Logística en Asturias. Desde el pasado mes de febrero trabaja en GAM, la compañía asturiana líder en alquiler de maquinaria industrial, con sede en Granda (Siero). Lo que más le gusta de su desempeño profesional, dice, "es el contacto con el cliente".
Aunque Transporte y Logística es un ciclo formativo con mucha salida laboral, González asegura que no esperaba encontrar trabajo "tan rápido, no directamente al acabar los estudios". El joven venía de una experiencia totalmente opuesta: primero estudió otra FP, de gestión de espacios comerciales, que no le terminó de convencer y en la que no encontró ninguna oportunidad laboral.
Tradición familiar
"Decidí buscar otra FP y como hubo asignaturas de logística y transporte que me gustaron decidí matricularme en este grado", cuenta. Fue todo un acierto. A Álvaro, además, lo del transporte le viene en vena. Su padre, José Ramón, es transportista y cubre rutas regionales, y su hermano, Mario, trabaja en el sector como jefe de tráfico de camiones.
Un técnico superior en Transporte y Logística es aquel que se dedica "a la gestión de rutas y flotas y al aprovisionamiento en los propios almacenes", resume Álvaro González. A lo largo de los dos años de formación, se estudia sobre transporte de mercancías, gestión de una empresa, comercio internacional, organización de mercancías y viajeros, gestión administrativa del transporte...
El estudiante del IES de Llanera siempre tuvo claro que acabaría en la FP. La Universidad no era lo suyo. "Yo creo que ahora la Formación Profesional se ve mucho mejor que antes. Ya no todo el mundo va directamente a la Universidad, ahora tira mucho a la FP porque tiene una salida más directa al mundo laboral", opina.
Álvaro González es feliz en GAM, donde espera poder quedarse muchos años más. No obstante, no descarta seguir formándose a través de cursos. "Estudiar otro grado superior de momento no, pero nadie sabe", remata.
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Fuente: La Nueva España
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