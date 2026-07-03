3 de julio: veinte años del accidente que conmocionó Valencia y dejó una herida abierta

El 3 de julio de 2006, la ciudad de Valencia sufrió la mayor tragedia ferroviaria urbana de la historia de España: el descarrilamiento de dos trenes que cirulaban en doble composición de la Línea 1 en la curva de entrada a la estación de Jesús. El balance fue devastador: 43 personas fallecidas y 47 heridas. Dos décadas después, Valencia recuerda no solo el dolor por las pérdidas humanas, sino la larga batalla social por una justicia que tardó 14 años en llegar. Dos décadas después del fatal accidente las heridas aún no han terminado de cerrar debido a que ningún gestor de FGV o de la Generalitat que gestionaron el accidente ha pedido perdón a las víctimas. Se pidió perdón por las continuas averías en Metrovalencia en los meses posteriores al accidente, pero no por el accidente con 43 fallecidos.

Según la investigación técnica y judicial, el tren circulaba a 81 kilómetros por hora en una curva limitada a 40 km/h. La empresa pública gestora del suburbano valenciano, Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) se aferró al exceso de velocidad y al error o indisposición del maquinista —quien falleció en el siniestro— para eludir la asunción de responsabilidades y defender que el accidente fue imprevisible e inevitable. Catorce años después del siniestro se demostró que el accidente fue previsible y evitable.

La Línea 1 carecía del sistema de seguridad ATP (Automatic train protection), que frenaba automáticamente el tren si superaba la velocidad permitida en cualquier punto. La Línea, la más vetusta de Metrovalencia, sólo contaba con el sistema FAP más antiguo pero que precisa la instalación de balizas en las vías. En el trayecto del siniestro, entre las paradas de Plaza de España y Jesús, las balizas existentes sólo protegían la entrada y salida de las estaciones pero no las curvas, como en la que se produjo el vuelco y el descarrilamiento. Ni tampoco los enclavamientos (los dispositivos de señalización y movimientos de vía y señales). Además, las ventanas de la unidad UTA 3736 (la que circulaba en cabeza que descarriló y volcó) cedieron en el impacto por una deficiente instalación de los cristales, lo que provocó que los pasajeros salieran despedidos y agravó las consecuencias del siniestro.

Contexto social y político: la sombra del Papa y el "apagón" mediático

El accidente se produjo en un momento de gran presión institucional: Valencia se preparaba para recibir la visita del Papa Benedicto XVI esa misma semana. El Gobierno Valenciano, presidido entonces por Francisco Camps, fue acusado de gestionar el siniestro de forma "opaca y deshonesta" para evitar que la tragedia eclipsara el evento religioso.

Los trabajadores de la televisión pública (entonces Canal Nou) denunciaron años después un "apagón informativo" por orden directa de la Generalitat, llegando a pedir perdón a las víctimas por haber censurado y manipulado la información sobre el accidente hasta que la televisión autonómico se cerró en 2013.

De la manipulación a la resolución judicial

La primera comisión de investigación en 2006 fue controlada por la mayoría absoluta del PP y apenas tuvo cuatro días de comparecencias. Se supo más tarde que FGV se sirvió de la consultora HM & Sanchis (contratada desde 2004 para que asesora al gabinete de prensa de FGV) para aleccionar a los técnicos que debían declarar, prohibiéndoles usar palabras como "baliza" o "deficiencia" para eximir de responsabilidad al Consell.

La lucha incansable de la Asociación de víctimas del metro 3 de Julio (Avm3j), creada en octubre de 2006 y que se concentró fielmente cada día 3 desde noviembre de 2006 a julio de 2015, logró reabrir el caso. El cambio de gobierno en 2015 permitió una segunda comisión parlamentaria en 2016, que duró seis meses, y que señaló a 13 responsables políticos.

Finalmente, el caso se resolvió judicialmente el 27 de enero de 2020 mediante una conformidad con la Fiscalía provincial de València: cuatro exdirectivos de FGV reconocieron su responsabilidad por 43 delitos de homicidio por imprudencia profesional grave y aceptaron cada uno una pena de un año y diez meses de cárcel y una inhabilitación de tres años para ejercer cargos directivos en empresas ferroviarias. El acuerdo evitó la celebración del juicio por el accidente del metro que iba a durar seis meses.

Actos de homenaje en el 20º Aniversario (3 de julio de 2026)

Este viernes, València se detiene para honrar la memoria de las víctimas con diversos actos sociales institucionales, estos últimos convocados por segunda vez por una administración gobernada por el Partido Popular:

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