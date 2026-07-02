Un vecino lleva 37 días de protesta ante el Ayuntamiento de Girona: cedió su piso para uso social y se lo devuelven sin muebles

Este jueves se cumplen 37 días desde que el vecino de Girona que recuperó un piso cedido al ayuntamiento y destinado a alquiler social, pero que se lo encontró sin muebles, empezó a protestar ante el edificio consistorial. El afectado lamenta que ha pasado más de un mes desde que inició la acción y que “nadie” le ha hecho “caso”, según publica Diari de Girona, medio del grupo Prensa Ibérica.

Asegura que no ha faltado ningún día desde que empezó el pasado 27 de mayo. También acude los sábados y domingos, “aunque sea un par de horas”. En total, calcula que ha pasado “más de 140 horas” ante el ayuntamiento, siempre llevando una máscara de Guy Fawkes —conocida por su aparición en la película V de Vendetta— y ha llevado distintos carteles. Uno de ellos decía: “El Ayuntamiento de Girona me ha robado los muebles de mi casa hace ya un año”, y otro: “La oficina de vivienda, la gran estafa de Girona”.

Además, ha ido a denunciar al ayuntamiento ante los Mossos porque no está conforme con la situación. Detalla que el peritaje que recibió data de noviembre del año pasado y que lo ha recibido hace unos días y que, además, “es mentira”. Remarca que este peritaje incluye “siete muebles”, mientras que “en el inventario había 23”. “Es dignidad humana y justicia lo que pido”, concluye el afectado.

Peritaje externo

La protesta del vecino tuvo eco en el último pleno municipal. La portavoz del PSC, Bea Esporrín, preguntó si se habían “hecho avances” con la problemática y el teniente de alcaldía y concejal de Transición Ecológica y Área Urbana, Sergi Font, explicó que habían encargado el peritaje a una “tercera persona experta” porque querían tener una “opinión objetiva”. Font destacó que, por ahora, no hay un “contraperitaje” y que, si llega, están “abiertos a estudiarlo y a rectificar alguna situación”. Ahora, sin embargo, no pueden “poner sobre la mesa la subjetividad ante un tema tan objetivo como este”, concluyó.

El caso se remonta a principios de 2025. El propietario se dirigió a la Oficina Municipal de Vivienda para comunicar que en junio vencía el contrato de alquiler del piso que tenía cedido al ayuntamiento dentro del programa 60/40 de alquiler social y que quería recuperarlo. Según explicó entonces, su intención era volver a alquilarlo a una familia vulnerable, pero sin que formara parte de un programa municipal.

Cuando en mayo del año pasado volvió a la oficina para saber en qué punto se encontraban los trámites, le informaron de que el piso seguía ocupado por personas vulnerables y de que la devolución de la vivienda se retrasaría más de lo previsto. Finalmente, recuperó el piso en la fecha pactada, aunque el propietario ya había denunciado el largo recorrido administrativo que había tenido que afrontar. Cuando entró en el inmueble, sin embargo, comprobó que faltaban todos los muebles. Ahora reclama una compensación económica superior a la que le ofrece el ayuntamiento y, por eso, protesta cada día, desde hace más de un mes, ante el edificio consistorial situado en la plaza del Vi.