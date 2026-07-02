La ruta canaria se enfría, pero las oenegés no bajan la guardia

Los flujos migratorios vuelven a reflejar un escenario cambiante, marcado por el descenso de las llegadas a Canarias y el aumento de la presión en otros puntos como Baleares. Aunque las cifras oficiales apuntan a una reducción de la inmigración irregular en la primera mitad del año, las organizaciones especializadas en la atención a los migrantes advierten de que esa tendencia puede variar en cualquier momento. En este contexto, Cruz Roja y CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado) confían en que los meses de verano y, posteriormente, los periodos de mar en calma no se traduzcan en un repunte de las llegadas que iguale las cifras registradas en años anteriores.

La llegada de migrantes en situación irregular a España descendió un 32,5% durante el primer semestre de 2026, según el último informe quincenal del Ministerio del Interior. Entre el 1 de enero y el 30 de junio llegaron al país 12.138 personas, frente a las 17.990 registradas en el mismo periodo de 2025, lo que supone 5.852 llegadas menos. La principal causa de esta reducción es el desplome de las llegadas por vía marítima, que pasaron de 16.931 a 9.440 personas, un descenso del 44,2%.

Externalización de fronteras

El cambio más significativo se produjo en Canarias, donde arribaron 3.708 migrantes, frente a los 11.321 del mismo periodo del año anterior. La disminución alcanza el 67,2%, con 7.613 personas menos y un descenso del 73,7% en el número de embarcaciones, que pasaron de 186 a 49. En contraste, las llegadas por vía marítima a la Península aumentaron un 19,4%, hasta las 3.086 personas, mientras que en Baleares descendieron un 12,7%, con 2.631 llegadas. Si se consideran conjuntamente Península y Baleares, el incremento fue moderado, del 2,1%, con 5.717 inmigrantes registrados.

Juan Antonio Verona, responsable de primera respuesta de emergencias para inmigrantes de Cruz Roja en Canarias, asegura que la organización está preparada “para lo que venga”. Los equipos, explica, continúan formándose y los almacenes de alimentos y vestuario permanecen suficientemente abastecidos para responder ante posibles repuntes. La menor presión registrada en los últimos meses, añade, está permitiendo atender a las personas migrantes con más calma y en mejores condiciones, lejos de la tensión vivida durante los momentos más críticos de la crisis migratoria.

Pico de llegadas a Lanzarote

No obstante, Verona advierte de que los flujos migratorios son muy variables. Recuerda que, en los últimos tres años, los principales picos de llegadas se concentraron en el primer semestre, rompiendo así con la tendencia histórica, que situaba el mayor aumento durante los meses de mar en calma, especialmente en el último trimestre del año. Como ejemplo de esa inestabilidad, señala que “en el último mes, pese a que las condiciones meteorológicas han sido óptimas para la navegación, no se ha producido un incremento significativo de llegadas”.

En la última quincena, sin embargo, Lanzarote sí ha registrado un aumento de llegadas, con cuatro embarcaciones localizadas por Salvamento Marítimo. Este repunte confirma el peso de la isla como puerta oriental del Archipiélago, especialmente para las salidas desde la costa marroquí y sahariana, donde las distancias son menores, aunque no por ello menos peligrosas.

Por su parte, Juan Carlos Lorenzo, coordinador territorial de CEAR Canarias apunta que "es muy difícil hacer predicciones sobre la evolución de la ruta canaria, ya que se trata de un fenómeno dinámico y estructural, condicionado por múltiples factores". No obstante, añade que "todo parece indicar que la tendencia a ese descenso progresivo se va a mantener. No prevemos la producción de un repunte, dadas las condiciones actuales, sobre todo de externalización de fronteras y de apuesta por el retorno como principal medida de política migratoria a nivel europeo".

Falta de expectativas

Asimismo, Lorenzo, advierte de que "las causas que provocan los desplazamientos forzados no han cambiado y, en muchos casos, incluso se han agravado. Los conflictos, el empobrecimiento, la degradación ambiental o la falta de expectativas siguen empujando a miles de personas a migrar". En este contexto, sostiene que "la externalización de fronteras y el control de los puntos de salida han desplazado las rutas hacia trayectos más largos y peligrosos, con embarcaciones sobrecargadas que generan un nivel de muerte y desaparición realmente significativo”

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Pese al descenso de la inmigración irregular registrado por Interior, el último informe de la organización Caminando Fronteras advierte de que la reducción de las llegadas no implica necesariamente una menor peligrosidad de las rutas migratorias. El informe documenta 1.317 personas fallecidas o desaparecidas entre ellas 129 niñas y niños entre los meses de enero y mayo. La organización sostiene que Canarias continúa siendo la más mortífera, pese a la caída del número de embarcaciones que alcanzan el Archipiélago.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas