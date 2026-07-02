Suceso
Muere ahogado un hombre de 74 años en el pantano de Sant Antoni en Conca de Dalt (Lleida)
Es la primera víctima mortal en aguas interiores de Catalunya desde el inicio de la campaña de baño
Muere ahogado un hombre de 83 años en la playa de Llevant de Salou
Un hombre de 74 años de nacionalidad española ha muerto ahogado la tarde de este jueves en el pantano de Sant Antoni, en el municipio de Conca de Dalt (Pallars Jussà, Lleida). La víctima se encontraba en una zona cercana al pueblo de Aramunt que no cuenta con servicio de vigilancia.
Dos unidades terrestres y un helicóptero medicalizado del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), dos unidades de los Bombers de la Generalitat y patrullas de los Mossos d'Esquadra se han dirigido al lugar del suceso tras recibir el aviso del teléfono de emergencias a las 12:55 horas. Tras conseguir sacar al hombre en estado inconsciente del pantano, se le han realizado maniobras de reanimación que no han sido suficientes para salvarle la vida.
Primera víctima mortal en aguas interiores catalanas
Se trata de la primera víctima mortal en aguas interiores de Catalunya desde el inicio de la campaña de baño el pasado 15 de junio. En la anterior un total de 5 personas fallecieron.
Desde Protecció Civil recuerdan la importancia de extremar las precauciones en playas, piscinas y aguas interiores este verano. Y, si se observa que alguien se encuentra mal o tiene dificultades dentro del agua, recomiendan avisar urgentemente al servicio de socorrismo o al teléfono 112 para facilitar una actuación rápida.
- La conductora del autocar accidentado en Lleida con 44 heridos llevaba tres días trabajando en la empresa
- Dos personas en estado crítico y dos graves pero estables, los que más preocupan de los 44 heridos del accidente de autocar en Lleida,
- La jueza autoriza a la UDEF a rastrear las cuentas del futbolista 'Papu' Gómez y de otras ocho personas por la criptoestafa millonaria de Shirtum
- Carme, voluntaria con 89 años: 'Mi criterio es que la persona mayor nunca pierda el ánimo de crecer
- Confirmado: Se acaba tener que pagar por la maleta de mano por separado en el avión
- Resuelto el misterio del olor a quemado en la Barcelona metropolitana: el origen, un gran incendio en Aragón
- Huida de un pederasta: localizado inconsciente en Mataró un padre de Viladecans que iba a ser juzgado por violar a su hija
- La terapeuta de los Andic trató con padre e hijo su conflicto por el coste de la boda del primogénito