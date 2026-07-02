Más medios aéreos llegan a la Sierra de Alcubierre, donde se han quemado 2.800 hectáreas, y preocupación por el fuego en La Fueva

Nueva jornada con todos los ojos puestos en los dos incendios activos en Aragón. El de la Sierra de Alcubierre sigue sin control, mientras que en La Fueva se sigue trabajando en un área perimetrada de 46 hectáreas, según la ultima actualización de este jueves. Allí, sigue evacuado el núcleo de Morillo, de unas 40 personas. El incendio en Leciñena está "ligeramente mejor" que en la mañana de ayer. Sin embargo, los trabajos de extinción este jueves serán intensos y la situación está "lejos de estar controlada", según el director de los trabajos, Ángel Gari.

En este momento el fuego ya ha quemado 3.000 hectáreas tras ganar mucho terreno durante la noche. "Durante el día el panorama cambia sin parar", ha dicho al reconocer que las previsiones marcan una jornada en la que el viento también será protagonista. Los frentes hacia Leciñena, Perdiguera y Robres son los que más se han controlado y en este momento los esfuerzos se centran en el corazón de la sierra, con peores accesos. Con todo, se han podido proteger todas las granjas y bienes materiales. De cara a la jornada de hoy preocupa el tener que compartir recursos con el fuego de La Fueva. "Tenemos efectivos suficientes, pero tenemos que estar bien coordinados", señala Gari

Condiciones "más desfavorables"

El viento hizo que las condiciones fueran más "más desfavorables" de las que realmente se esperaban en la tarde de este miércoles y en Alcubierre y Lanaja, por ejemplo, se ha recomendado a sus vecinos con problemas respiratorios que permanecieran en sus viviendas con las puertas y ventanas cerradas, un aviso que a las horas se ha ampliado a todos los municipios en los que se esté detectando la llegada de humo.

El frente de Alcubierre

Respecto a ese frente que tanto ha preocupado en Alcubierre, el martes por la tarde ya salieron a labrar una quincena de agricultores, como es el caso de Jesús Lasheras. “Si no llega a ser por los agricultores, esto no se para. Se labró medio monte en un momento, pero pasamos un mal rato porque corría mucho el fuego. Estuvimos muy unidos. De momento aquí solo se ha quemado una esquina pequeña de monte bajo, pero me pongo en la piel de Robres y de Leciñena y… ¡uf! A mi, que soy cazador y me gusta mucho el monte, me hace mucho duelo”, ha declarado a este diario Jesús Lasheras, quien estuvo labrando hasta las 02.00 horas del miércoles, 1 de julio.

En su pueblo todavía permanece cortado el tramo de la A-1229 que conecta con Leciñena, aunque a primera hora de este miércoles se ha reabierto el tramo de la A-1211 que permanecía cortado al tráfico entre Robres y Alcubierre. En Leciñena se ha mantenido activo el Puesto de Mando Avanzado (PMA), desde donde se ha seguido con atención la evolución del incendio.

Avituallamiento en Leciñena

Uno de los voluntarios que les acercaba agua fría al operativo decía que a la hora de comer habían preparado más de 300 bocadillos de tortilla, de jamón, de embutido, de queso, de panceta y de lomo con tomate, además de 130 raciones de ensalada de pasta para que vayan recargando fuerzas los integrantes del operativo. "Las carnicerías no dan a basto para preparar el embutido", decía Manuel, quien ha colaborado en estas labores junto a unos 70 voluntarios que, las 06.00 horas, ya se habían puesto manos a la obra pese a que se acostaron bien entrada la noche.

Desde el avituallamiento también han seguido bien atentos las noticias que han transmitido los agricultores que llegaban hasta allí. "Toca rezar aunque seamos ateos", ha llegado a confesar una de estas mujeres. Buena nota de ello han ido tomando también todos los vecinos de Leciñena que a lo largo de toda la tarde se han acercado al Santuario de Nuestra Señora de Magallón, desde cuyo mirador han sido testigos todos ellos del empeoramiento de la situación.

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Ya este miércoles, los gobiernos autonómicos de Castilla y León y de la Comunidad Valenciana han reforzado el operativo con dos brigadas helitransportadas, las cuales se han sumado a los efectivos del Gobierno de Aragón, del Ministerio de Transición Ecológica (Miteco), de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), de la Diputación Provincial de Huesca (DPH) y de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Fuente: El Periódico de Aragón