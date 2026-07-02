El vínculo emocional con las mascotas transforma el presupuesto familiar: "Gasto más de 4.000 euros al año en mis perros, pero el amor que me dan no tiene precio"

Su día a día gira alrededor de ellos, sus viajes –por placer o por trabajo- los organiza en función de su bienestar –incluida la residencia que les busca si no les encuentra acomodo en casas de amigos- y cada año se gasta más de 4.000 euros en alimentarlos, llevarlos a la peluquería, darles atención médica y ofrecerles un sinfín de atenciones de todo tipo. Pero Noelia Navarro, murciana residente en Madrid, no vacila al valorar si tanto esfuerzo físico y económico dedicado a sus perros merece la pena. “Merece, y de sobra, porque me dan mucho más de lo que les doy. Me alegran, me acompañan, me conocen, saben en cada momento cómo me siento… Son dos más de mi familia, no concibo mi vida sin ellos”, dice acerca de Pili, su beagle de 12 años, y Acho, un corgit que la acompaña desde hace nueve.

Se ha producido un cambio de paradigma: la gente ya no tiene animales en casa, ahora forma 'familias multiespecies'. El perro o el gato se ha convertido en un miembro más del hogar Ignasi Solana — Secretario general de la Asociación Española de la Industria y el Comercio del Sector del Animal de Compañía (AEDPAC)

Ese sentimiento de familiaridad hacia los animales domésticos lo conoce bien David Más, que vive en Barcelona con su mujer, sus dos hijas adolescentes y Mena, la gata que irrumpió accidentalmente en sus vidas hace ocho años y hoy es “la reina de la casa”. “Campa a sus anchas, estamos todos pendientes de ella y nunca le falta de nada. Más que un miembro de la familia, sentimos que somos nosotros los que formamos su camada”, dice mientras compra los billetes de tren para viajar todos a Galicia a pasar las vacaciones.

“El año pasado fuimos en coche y la gata lo pasó muy mal. Este año, ellas van en ferrocarril y yo las sigo en el coche. Nos costará el doble, pero no nos importa”, aclara, sin disimular la percepción que antes tenía de la crianza de animales en casa. “Era muy crítico, no entendía que se les dieran tantas atenciones. Hasta que llegó Mena y lo entendí de repente”, reconoce.

La gata Mena en las piernas de su cuidador David Más. / EPC

El cambio de mirada hacia las mascotas que señala Más ilustra la transformación que se ha producido en los últimos años en el mundo de los animales de compañía. La decisión de tener en casa un perro o un gato (las especies más demandadas), no solo es cada vez más secundada en nuestro país; además, el vínculo que los miembros del hogar establecen hacia los cuadrúpedos se ha vuelto “más estrecho, emocional y afectivo”, según reconocen quienes han dado este paso, lo que incluye dedicarles presupuestos económicos y atenciones personales que hace poco habrían parecido delirantes.

"El motor de este fenómeno es el vínculo tan emocional que hay hoy entre las personas y sus animales de compañía, que nunca antes había sido tan fuerte" Ignasi Solana

“Se ha producido un cambio de paradigma: la gente ya no tiene animales en casa, ahora forma 'familias multiespecies'. El perro o el gato se ha convertido en un miembro más del hogar, y esto implica nuevas formas de relacionarnos con ellos. También, nuevas formas vivir, viajar, gastar y gestionar el presupuesto familiar, en el que estos seres cobran un protagonismo que nunca antes tuvieron”, apunta Ignasi Solana, secretario general de la Asociación Española de la Industria y el Comercio del Sector del Animal de Compañía (AEDPAC). Según un sondeo realizado el año pasado por este organismo, el 80% de españoles que tienen animales en casa les consideran “miembros de la familia”.

El negocio del ocio relacionado con mascotas no para de crecer: turismo 'pet friendly', fiestas de cumpleaños o asientos vip en aviones

Se trata de un sector en "auténtica expansión” que el año pasado facturó 5.770 millones de euros -un 8,3% más que el ejercicio anterior- entre alimentación, visitas al veterinario y el ocio relacionado con los animales domésticos, un nicho de negocio que ha crecido exponencialmente en los últimos años y que hoy incluye desde el turismo ‘pet friendly’ –la lista de restaurantes de alto standing que admiten perros y que elabora Repsol es cada año más larga- a todo tipo de soluciones, servicios y recursos pensados para ellos, como tratamientos psicológicos para animales, fiestas de cumpleaños para celebrar sus aniversarios, asientos vip para cuadrúpedos en líneas aéreas de alto standing, o el 'turrón para perros' que lanzó la navidad pasada la marca alicantina El Lobo.

“El motor de este fenómeno es el vínculo tan emocional que hay hoy entre las personas y sus animales de compañía, que nunca antes había sido tan fuerte. Muchos de estos productos y servicios son caros, pero no ves a los dueños de perros y gatos quejarse, lo darían todo por ofrecerles lo mejor”, señala Solana.

Presupuesto

Calculadora en mano, Noelia Navarro confirma esta observación: “Tengo dos perros y el presupuesto se me va en cuidarles. La comida me cuesta 130 euros al mes, a los que hay que añadir los 30 euros mensuales de las pipetas antiparásitos, la medicina que toma Pili para tratarse sus pérdidas de orina, los 200 euros anuales de las vacunas, los 300 del seguro, los 500 del veterinario, los 70 que se me van al mes en baños y tratamientos… Mis perros viven como Dios, van a la peluquería más que yo, pero el amor que me dan no tiene precio”, reconoce.

Según el ‘Barómetro de Hábitos de Pet Parents’ que elabora todos los años ADEPAC, el presupuesto que dedican los hogares españoles con mascota a su mantenimiento asciende hoy a 160 euros mensuales de media, lo que supone casi 2.000 euros al año. Tatiana Virumbrales es testigo del cambio que se ha producido en los últimos años en el mundo de los animales de compañía. Lleva dos décadas trabajando en el sector y sonríe cuando recuerda la época en la que tenía “una marca o dos de pienso" para ofrecer a sus clientes.

"Antes no les prestábamos tanta atención a las mascotas. Ahora, en cambio, algunas casi vivimos por y para ellos. Yo no tengo hijos, pero Pili y Acho son mis ‘perrijos’” Noelia Navarro

“Hoy hay decenas de dietas, alimentos desecados, comida biológica, multitud de artilugios, ropas, juguetes…”, cuenta en Rivas Mascotas, el local de productos y servicios para animales que regenta a las afueras de Madrid, donde ofrece 9.000 referencias distintas y organiza desde ‘setterquedadas’ para intercambiar experiencias hasta ‘baby showers’ para que los tutores de las mascotas –cada vez se usa más esta expresión, en detrimento de "dueño"- presenten en sociedad a los nuevos inquilinos de casa. “Hoy no son mascotas, son algo más”, reconoce mientras la miran atentos Rosalía, Iggi y Yanis, los tres perros que, junto a su gato Kasime, su pareja y su hijo adolescente, forman su hogar familiar.

Tatiana Virrumbrales, gerente de 'Rivas Mascotas', tienda especializada en productos para animales de compañía. / José Luis Roca

Cuestiones emocionales al margen, el boom que vive el sector de los animales de compañía también está siendo propulsado por un factor cuantitativo: hoy hay más familias que nunca que dan el paso de adoptar y criar animales en casa. Según la Estadística Nacional sobre Protección Animal que presentó recientemente el Ministerio de Derechos Sociales, actualmente hay en España 15 millones de mascotas registradas –el doble de personas menores de 18 años-, de las que la mitad son perros (7,5 millones) y el 37% son gatos (5,6 millones).

"El covid marcó un antes y un después. Desde entonces, el número de personas que deciden tener un miembro peludo en el hogar se ha disparado" Isabel Farré, veterinaria y gerente de Tanatori de Mascotes

Los dos millones restantes lo componen un variado zoológico doméstico formado por conejos, aves, reptiles, tortugas y otras especies, hoy amparadas todas por la ley de bienestar animal que aprobó el Gobierno en 2022 inspirándose en esta nueva relación afectiva que existe entre humanos y animales.

En los últimos cinco años, la población de animales de compañía ha crecido un 14% en nuestro país. “El covid marcó un antes y un después. Desde entonces, el número de personas que deciden tener un miembro peludo en el hogar se ha disparado”, observa la veterinaria Isabel Farré, gerente de Tanatori de Mascotes, donde ofrecen servicios funerarios para animales domésticos.

Según estimaciones del sector, el 52% de las familias españolas están criando o han criado en algún momento a una mascota. Noelia Navarro nació y creció en una casa poblada por perros y gatos pero, reconoce, aquello era otra cosa. “No les prestábamos tanta atención, iban por libre. Ahora, en cambio, algunas casi vivimos por y para ellos. Yo no tengo hijos, pero Pili y Acho son mis ‘perrijos’”, afirma.