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Julián Álvarez, sobre su infancia: "Mi padre nos decía que nada de tatuajes, alcohol ni cigarrillos"
El delantero argentino está atravesando por uno de los momentos más complicados de su carrera deportiva, debido a que quiere salir del Atlético de Madrid de manera inminente
El refugio personal de Julián Álvarez (26 años): un pueblo agrícola de 3.000 habitantes, donde destaca un templo católico del 1950
El futuro de Julián Álvarez, jugador del Atlético de Madrid, está en el aire, más aún después de sus declaraciones tras la victoria de Argentina por 2-0 ante Austria, gracias a los goles de Leo Messi.
El delantero argentino está cansado de las especulaciones sobre dónde jugará la próxima temporada y anunció que ya ha hablado con el club colchonero para abandonar el equipo, pues considera que "lo mejor para todos es una transferencia".
Además, desveló que "deseo cumplir mi sueño", lo que podría interpretarse como un guiño a la posibilidad de vestir la camiseta del FC Barcelona.
Así fue la infancia de Julián Álvarez
El futbolista, conocido como 'La Araña', está en boca de todos, y muchos se han interesado en conocer cómo fue su infancia hasta llegar a la élite. Esto nos traslada hasta Calchín, el pueblo cordobés de menos de 3.000 habitantes donde nació el delantero.
Sus padres, Mariana Álvarez y Gustavo Álvarez, fueron fundamentales en su desarrollo, también por su devoción al fútbol, ya que desde muy pequeño correteaba por las canchas del Club Atlético Calchín, según apuntó el delantero colchonero en una entrevista al diario francés 'L’Équipe'.
El argentino es un tipo discreto y tiene algo que muy pocos jugadores no tiene: tatuajes. "De pequeño, mi padre nos decía que nada de tatuajes, nada de cigarrillos ni de alcohol. No lo hago para ser diferente, sino por lo que aprendí", desveló.
El delantero del Atlético de Madrid no lo veía como unas prohibiciones, sino como el camino que debía seguir si quería triunfar en la vida. Ahora, al mirar atrás, queda claro que sus padres acertaron plenamente con su educación.
Uno de los momentos más cumbres de su infancia fue cuando decidió viajar a España con 11 años para probarse en el Real Madrid, a pesar de llamar la atención de los ojeadores, el argentino decidió volver a Calchín, pues no se sentía preparado para abandonar a su familia.
El jugador tuvo paciencia y eso fue una de las claves de su éxito, pero no ha cambiado su manera de ser. Siempre se ha mantenido al margen de las polémicas y apenas utiliza las redes sociales a nivel personal, priorizando una vida tranquila junto a sus hermanos, Rafael y Agustín.
Fuente: Sport
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