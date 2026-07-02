Investigan si la conductora del autocar accidentado en Lleida aceleró por error al esquivar la rama de un árbol

El accidente de autocar acontecido en Lleida el miércoles por la mañana y que dejó a 44 personas heridas, "el más grave que ha vivido la ciudad" según el propio alcalde Félix Larrosa, pudo haberse producido por un error a la hora de acelerar.

Según ha confirmado a Segre la Guardia Urbana de Lleida, que se ha hecho cargo de la investigación, se trabaja con la hipótesis de que la conductora aceleró por error al intentar recuperar el control del vehículo.

El primero en apuntarlo en una comparecencia pública ha sido el jefe de la Regió d'Emergèncias de Lleida, Juanjo Bellostas, que ha atribuido el accidente a "una aparente pérdida de control" por parte de la conductora.

Rama de árbol

La hipótesis apunta a que la mujer, de 36 años y que llevaba menos de una semana trabajando para esta empresa, pudo haberse asustado al intentar esquivar la rama de un árbol. Aceleró por error, intentó recuperar el control del vehículo, pero se estrelló contra la fachada de la Diputació, en la Rambla Ferran.

El último balance de los heridos que ha hecho Salut es el siguiente: nueve personas continúan hospitalizadas en el Hospital Universitario Arnau de Vilanova de Lleida. Cuatro de ellas permanecen ingresadas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI): dos en estado crítico y dos estables dentro de la gravedad. Las otras cinco continúan ingresadas en planta y su estado es estable.

El caso más grave es el de una persona a la que se le ha tenido que amputar una pierna en el accidente. El resto de personas atendidas en el centro, con lesiones traumáticas de diversa consideración, siguen ingresadas pendientes de evolución médica, ha informado el Departament de Salut.

Negativo en drogas

Roberto Santaeufemia, jefe de la Guardia Urbana de Lleida, ha indicado que no avanzarán detalles de la investigación "porque todavía es muy pronto", más allá de confirmar que la conductora "ha dado negativo en las pruebas de alcohol y drogas".

Santaeufemia ha añadido que "se está analizando el tacógrafo y las cámaras" y, sobre el terreno, nos hemos entrevistado con heridos, testigos y la conductora para completar el atestado. La policía local ilerdense cuenta en la investigación con la ayuda de Mossos d'Esquadra. Salut, por su parte, seguirá actualizando los datos de los heridos.