El incendio de Canet del Rosselló obliga a evacuar a 1.700 personas, con 9 heridos y 256 bungalows y una empresa quemados

El virulento incendio de Canet del Rosselló, en la Catalunya del Norte, ha obligado a evacuar a más de 1.700 personas, 10 de ellas con movilidad reducida; ha calcinado 256 bungalows de 3 campings y ha quemado una empresa de construcción de catamaranes en la zona portuaria. 6 personas, entre ellas un niño, han sido atendidas por heridas leves. También ha resultado herido de poca consideración un bombero voluntario tras una explosión, y dos agentes de la policía local han tenido que recibir asistencia por inhalación leve de humo.

215 Bombers, 35 medios terrestres y varios aéreos trabajan en la zona, centrados en contener las llamas en la zona de la empresa porque hay varias fábricas con productos tóxicos y contaminantes.

El fuego se ha declarado poco antes de las dos del mediodía cerca del camping Santa Maria y, empujado por la tramontana y las condiciones climatológicas desfavorables, ha saltado el río Tet y se ha propagado rápidamente hasta dos campings más de la otra orilla: el Brasilia y el Marina. Desde ahí, se ha extendido hacia la zona portuaria, donde hay diferentes empresas.

El prefecto de los Pirineus Orientals, según recogen varios medios franceses, ha explicado que el incendio ha obligado a evacuar a más de 1.700 personas, entre campistas, gente que se encontraba en la playa y trabajadores de las empresas.

El prefecto también ha subrayado que, por ahora, el incendio ya deja “numerosos daños materiales”. En total, las llamas han calcinado 256 bungalós de los tres campings: 150 en el Brasilia, 80 más en el Marina y 26 en el Santa Maria. Además, dentro de la zona portuaria, las llamas han quemado la empresa Catana, que fabrica barcos, y también se han visto imágenes de un yate en llamas.

Productos tóxicos e inflamables

Los Bombers han centrado buena parte de sus esfuerzos en esta área de Canet del Rosselló, porque hay diferentes empresas que “contienen productos tóxicos e inflamables”, según ha precisado Regnault de La Mothe. El prefecto también ha explicado que se han movilizado cuatro helicópteros y tres aviones bombarderos, además de otro efectivo aéreo que dispersa producto retardante. Por ahora, sin embargo, no han hecho descargas por la seguridad de las personas.

“La prioridad ahora es salvar el polo náutico de Canet del Rosselló y acompañar a los campings que han sufrido destrozos”, ha subrayado Pierre Regnault de La Mothe. “Mañana habrá que dar apoyo a las empresas afectadas por el fuego”, ha añadido.

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El fuego de Canet del Rosselló ha quemado por ahora unas 30 hectáreas repartidas entre este municipio y el de Santa-Maria. Como se trata de un área muy antropizada, ha sido necesario evacuar con rapidez a todos los que se encontraban en la zona; en la playa, por ejemplo, ha habido barcos que han recogido a la gente. Varios pueblos de los alrededores se han ofrecido para acoger a los evacuados por el incendio.