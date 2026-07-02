Gelka, trabajadora, madre soltera y a la espera de los papeles: "Tengo que dejar a mis hijas con una amiga, mis jornadas son imposibles"

El empleo despunta en Vigo, que acaba de registrar su mejor dato histórico de afiliaciones a la Seguridad Social. El mes de mayo alcanzó las 121.234 afiliaciones en alta laboral, un dato que culmina un proceso de crecimiento sostenido a largo plazo si se compara con el suelo de la crisis económica registrado en marzo de 2014, cuando se tocó fondo con 98.185 afiliados.

Entre las incorporaciones al mercado laboral de los últimos tiempos está Gelka Añez. La venezolana vino a Vigo en abril de 2024 con sus dos hijas, pero hasta este año no pudo empezar a trabajar porque la burocracia se lo impedía. Aquí se quedó con un familiar y más tarde acudió al Concello, que le financió un hotel durante dos meses. Accem también intervino en su caso y la ayudó a pedir protección internacional. Al poco logró plaza en Cruz Roja y realizo varias formaciones mientras esperaba por el aclamado permiso de trabajo, que no obtuvo hasta diciembre de 2025.

Ahora por fin trabaja y lo hace en una empresa de limpieza. Cubre vacaciones o bajas, pero le sirve para ganar su propio sueldo hasta poder aspirar a más. Es docente de profesión, pero también está licenciada en administración. Su sueño es poder dedicarse a algo de su sector. Recientemente presentó los papeles para su regularización, con la esperanza de acogerse a la medida masiva del Gobierno.

Cuenta que lo más complejo es ser madre soltera y conciliar su jornada laboral con el cuidado de sus hijas, que ya están de vaciones. «Tengo que pedir a una amiga o a mi sobrina que me las cuide porque tengo que hacer jornadas imposibles», dice.

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En la otra cara de la moneda está Lucía Estévez, que vino a Vigo porque quería estar más cerca de su Ourense natal y porque le gustaban las posibilidades que ofrecía. Es ingeniera y logró empleo este 2026. "Sabía que me iba a gustar vivir aquí y lo acabé comprobando. Para mí, que soy de interior, tener la playa cerca es algo fuera de lo común", afirma.