El desaparecido en Callús es Braulio Gómez Delgado, vecino de El Viso

Un vecino de El Viso, en la provincia de Còrdova, identificado como Braulio Gómez Delgado, de 63 años, es la persona que el pasado sábado de madrugada desapareció después de ser visto por última vez en una zona rural de Callús, tal como informó Regió7 -del mismo grupo que El Periódico. El hombre había viajado en su coche desde la provincia de Còrdova para participar en una actividad grupal en la masía Mas Gras, dedicada a los retiros espirituales, según han informado fuentes de los Mossos d’Esquadra, que mantienen activo un dispositivo de búsqueda en la zona. Aun así, a estas alturas no se ha encontrado ninguna pista que conduzca a su localización.

Ahora, el Ayuntamiento de El Viso se ha hecho eco de la desaparición y ha solicitado la colaboración ciudadana para intentar obtener cualquier información que pueda ayudar a localizarlo, especialmente entre personas que se encuentren en el área o sus alrededores.

Al parecer, esta persona se marchó la noche del viernes al sábado, pero no fue hasta la tarde del domingo, alrededor de las 20.45 horas, cuando se llamó al 112 alertando de su desaparición. La última vez que se le vio, alrededor de la 1 de la madrugada, iba caminando en dirección Viladelleva y no se ha vuelto a saber nada más de él.

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En aquel momento se activaron grupos de búsqueda tanto de Mossos d’Esquadra como de Bombers de la Generalitat. Ambos equipos activaron las unidades caninas, con perros de venteo, que no encontraron rastro del hombre. A lo largo del lunes, 27 unidades de los Bombers y varias de Mossos, incluido el helicóptero, peinaron la zona, sobre todo los 500 metros más próximos a la masía, pero no encontraron ninguna pista. El hombre se marchó de la casa sin teléfono móvil y sin el coche, que sigue aparcado en Mas Gras. Los Bombers han dejado la búsqueda a la espera de más pistas, y los Mossos siguen ahora en manos de la unidad de investigación.