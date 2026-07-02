Catalunya es la comunidad con más solicitudes de regularización de inmigrantes de toda España

Catalunya es la comunidad autónoma que más solicitudes de la regularización extraordinaria de migrantes ha registrado de toda España, unas 257.602, seguida de la Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana y Andalucía. Por provincias, Barcelona es donde se han tramitado más (192.195), seguida de Tarragona (27.214), Girona (22.701) y Lleida (15.492). En total, en Catalunya se asignaron 47.811 citas.

Descripción de la visualización sobre la regularización extraordinaria de inmigrantes.

Madrid es la segunda comunidad con más solicitudes (202.424), seguida de la Comunidad Valenciana (167.286), Andalucía (161.557), Castilla y La Mancha (52.041) y País Vasco (49.451). Ceuta y Melilla son las comunidades con menos tramitaciones, con 452 y 743 solicitudes respectivamente.

Son datos presentados por la ministra de Inclusión, Elma Saiz, sobre el proceso general de regularización extraordinaria de migrantes. En total se han acogido 1.174.978 personas el doble de la cifra prevista inicialmente por el Gobierno. En el conjunto de toda España, el 67% de los solicitantes provienen de Centroamérica y del Sur y la nacionalidad colombiana es la que más se ha regularizado, con un 26%, seguida de la marroquí con un 13,4%, la venezolana con un 11,7% y la peruana con un 8,8%.

El recuento oficial llega después de que este martes se agotara el plazo para presentar las solicitudes. El 52% de los expedientes ya se está tramitando y 11.000 ya se han resuelto positivamente. El ministerio ha concretado que un 79,6 por ciento son solicitudes excepcionales por razón de arraigo extraordinario y que el 20,4 por ciento son por circunstancias excepcionales por migrantes de protección internacional. El 51% de los expedientes están en trámite, lo que supone ya un permiso provisional para residir y trabajar en España.

La mayoría de las solicitudes se han presentado de forma telemática (un 83,2%), un patrón similar al resto de tramitaciones de extranjería. Sólo un 16,8% de los solicitantes ha realizado el trámite de forma presencial a través de los funcionarios habilitados en las 448 oficinas de Correos, Seguridad Social y Extranjería.

Hombres menores de 45 años

Por lo que respecta al género, un 57% de las regularizaciones son de hombres y un 43% de mujeres. La diferencia de género es menor en las solicitudes de protección internacional que en las de arraigo extraordinario. En el caso de menores de edad y en la franja de 45 a 54 años, la distribución es paritaria.

Respecto a la edad, el 81% de los solicitantes tiene menos de 45 años. En concreto, la franja que más se ha regularizado es la de 25-34 años (31,3%), seguida de la de 35 a 44 años (21,6%) y la de 16 a 24 años (17%). Ambas franjas con menos solicitudes son la a partir de 65 años (1,9%) y la de los menores hasta 15 años (11,1%).

Los datos del ministerio también detallan que 8 de cada 10 personas regularizadas tienen competencia lingüística plena. En concreto, el 66% son hablantes nativos, el 18% tienen un nivel alto, el 7% un nivel medio y el 9% un nivel básico. En las comunidades con lenguas cooficiales, como Catalunya, el 40% conoce la lengua.

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Sobre la formación, un 67% de los solicitantes tiene el título de educación postobligatoria: un 43% tiene bachillerato o formación profesional y un 24%, educación universitaria. El 18% tiene educación secundaria, el 5% primaria y un 10% ha declarado que no tiene estudios.