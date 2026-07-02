Catalunya recibirá ejemplares de alondra ricotí para salvar a la especie: "Es el Santo Grial de los ornitólogos británicos en la Península"

La Timoneda d’Alfés, un espacio protegido estepario del Segrià, será uno de los escenarios clave del nuevo intento europeo para tratar de evitar la desaparición de una de las aves más amenazadas del continente: la alondra ricotí.

El proyecto LIFE Iber-RICOTÍ, un segundo capítulo del programa comunitario para preservar a este pájaro emblemático, prevé trasladar ejemplares desde otras poblaciones españolas hasta Catalunya para reforzar una especie que se encuentra al borde de la extinción en el territorio catalán.

Un ejemplar de alondra ricotí. / LIFE Ricotí

Este año, en los censos realizados, en la Timoneda tan solo se oyó cantar a un macho. "El proceso de extinción es más visible en poblaciones más periféricas en especies tan fragmentadas y tan especialistas en hábitats concretos, y esto es lo que sucede precisamente en Catalunya, el límite noreste de la especie", advierte Gerard Bota, investigador del CCTF (Centro de Ciencia y Tecnología Forestal de Catalunya).

La especie no desaparece de golpe en todo su rango de distribución: lo hace primero en los márgenes, en pequeños núcleos aislados que pierden conectividad, y finalmente en los territorios más centrales.

Peor que el lince

La alondra ricotí (en catalán, 'alosa becuda') sobrevive en Europa únicamente en España. Su población se limita a hábitats esteparios muy concretos y se estima que tan solo quedan unos 3.100 machos. Su declive es tan severo que los investigadores la sitúan en una situación de amenaza incluso peor que la del lince ibérico.

"Ahora extenderemos las translocaciones que hasta la fecha solo habíamos realizado en Castilla" detalla Bota. En los últimos años, con el proyecto LIFE desarrollado, se ha comprobado que esta medida peude abrir una vía de esperanza: "El nuevo proyecto permitirá dar un salto de escala y actuar en territorios donde la especie se encuentra en riesgo inminente de desaparecer, como Catalunya, Andalucía o Murcia".

En Catalunya, el foco estará especialmente puesto en la Timoneda d’Alfés. "En Mas de Melons [una finca cercana de secano propiedad de la Generalitat], hemos recreado hábitat, pero la prioridad es la Timoneda", señala Bota.

Hábitat concreto

La alondra ricotí, cuyo nombre onomatopéyico en castellano se debe a su llamativo canto, que suena muy parecido a "ri-co-tí", es un animal muy especializado. Para sobrevivir, requiere matorrales bajos, abiertos y discontinuos, con claros de suelo desnudo. A diferencia de otras aves, se mueve sobre todo caminando. Se alimenta, se esconde y se desplaza entre la vegetación sin apenas exponerse. Si su ecosistema se ve modificado por la densificación o la aparición de árboles, su supervivencia se pone en riesgo.

La alondra ricotí ya sobre subsisten en España, y en solo en contadas zonas / Adrián Barrero

Ese proceso se ha acelerado con el abandono de usos tradicionales como el pastoreo extensivo, la recogida de leña y las quemas controladas. Sin esa gestión, los espacios abiertos se transforman y especies como la alondra ricotí desaparecen.

La gravedad de la situación contrasta con la fascinación que despierta el ave entre los observadores. Es una especie esquiva, difícil de ver, más fácil de detectar por su canto que por su presencia. "El Santo Grial de los ornitólogos británicos en la Península es avistar en libertad a una alondra ricotí", resume Bota. Su rareza y el carácter extremo de su hábitat la han convertido en una especie casi mítica para los aficionados a las aves.

El nuevo LIFE Iber-RICOTÍ continuará el trabajo iniciado por LIFE Connect Ricotí, cuyos resultados se han presentado en el congreso final esta semana en la Universidad Autónoma de Madrid. El balance del proyecto anterior ha dado argumentos para insistir en la estrategia: se han trasladado 52 ejemplares entre poblaciones separadas por distancias de entre 50 y 175 kilómetros, además de restaurar hábitats y recuperar el pastoreo extensivo.

Uno de los ejemplos más destacados se ha dado en Embid, en Guadalajara, donde la combinación de corta de arbolado disperso y el traslado de 13 ejemplares permitió pasar de cuatro territorios a 35 machos contabilizados en primavera de 2026. LIFE Iber-RICOTÍ se desarrollará durante seis años, hasta finales de 2032, e implicará a seis comunidades autónomas: Catalunya, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Andalucía y Murcia, con apoyo de la Comunidad Valenciana y del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. La superficie gestionada pasará a unas 7.000 hectáreas de hábitat estepario.

Además de las translocaciones, el proyecto incorporará acciones piloto de gestión del hábitat, como quemas controladas en pequeñas superficies y reducción del matorral mediante el pastoreo natural de grandes herbívoros, como caballos y burros.

Centro de cría

El paso más ambicioso será la puesta en marcha del primer programa piloto de cría en cautividad de la especie. Se creará un centro de cría en el Zoo de Tabernas, en Almería, y aspira a convertirse en una herramienta de apoyo para asegurar la viabilidad de la especie si las poblaciones silvestres siguen cayendo.

El reto no es solo salvar algunos ejemplares, sino evitar que desaparezcan poblaciones enteras. La pérdida de núcleos periféricos como los de Catalunya, Andalucía o Murcia supondría una reducción del área de distribución europea de la especie y agravaría todavía más su aislamiento. En un ave tan especializada, cada población cuenta.

Para Catalunya, el proyecto representa una última oportunidad de revertir una extinción local que ya está en marcha.