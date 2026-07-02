Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tráfico Tour 2026Accidente AP7Ley de nietosJubilaciónBegoña GómezIsak AndicMascotasTram BarcelonaGironaTour de Francia 2026Iker CasillasNiño murciélagoSocorrista
instagramlinkedin

Estudio de la Fundación CYD

La IA cambia la universidad: uno de cada cuatro estudiantes va menos a clase desde que la usa

Un 37% de los alumnos reconoce que realiza trabajos académicos, o parte de ellos, con herramientas de inteligencia artificial

La IA cambia las reglas del juego en la universidad: "Los estudiantes aprenden con ChatGPT, no a pesar de él"

Universidad Carlos III, en Getafe (Madrid).

Universidad Carlos III, en Getafe (Madrid). / José Luis Roca

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Olga Pereda

Olga Pereda

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

¿Está relacionada la IA con el absentismo en la universidad? Esta es una de las preguntas planteadas en una nueva investigación de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD). La respuesta es afirmativa para más de uno de cada cuatro estudiantes.

Publicado esta mañana, el informe ‘Uso y percepción de la IA en el entorno universitario’ revela que más de la mitad del alumnado (54%) reconoce haber faltado a clases voluntariamente durante el último mes. Los motivos principales que aducen son la escasa relevancia del contenido, la falta de motivación y los largos desplazamientos al campus. De los estudiantes que usan las herramientas de inteligencia artificial en su día a día universitario (la inmensa mayoría), el 60% afirma que la tecnología de última generación no ha afectado a su asistencia a clase. Sin embargo, un 27% reconoce que, desde que la utiliza, asiste con menor frecuencia. Ese absentismo causado la IA se debe a que los jóvenes priorizan las clases más prácticas y participativas y al hecho de que la tecnología les ayuda a estudiar de forma más autónoma.

"El contexto social y tecnológico actual, marcado por el avance de la inteligencia artificial, exige a las universidades reforzar su capacidad de adaptación y acelerar sus procesos de transformación"

Sònia Martínez Vivas

— Directora de la Fundación CYD

Públicas y privadas

Los resultados se han obtenido a partir de una encuesta realizada a 800 estudiantes universitarios de toda España de entre 18 y 25 años. El 85% estudia en una universidad pública y el 15% en una universidad privada. Existen leves diferencias entre las respuestas de unos y otros. El 12% de los estudiantes encuestados de las privadas considera que su universidad fomenta activamente el uso de la IA, frente al 8% de los de las públicas. Asimismo, la proporción de estudiantes que afirma recibir formación en IA también es mayor en las universidades privadas (47% frente al 37%).

El impacto de la tecnología en el aprendizaje se percibe de forma positiva: el 86% cree que mejora su rendimiento académico

El 54% de los encuestados afirma que sus profesores incorporan herramientas de IA en las clases, pero solo un 18% considera que sus docentes tienen una buena formación en IA y saben transmitirla adecuadamente

La encuesta muestra que la IA forma parte de la vida académica de los universitarios. Nueve de cada diez la utilizan, y la gran mayoría lo hace con mucha frecuencia. Las herramientas más empleadas son los asistentes conversacionales o de texto (89%), utilizados principalmente como apoyo al estudio para resolver dudas, buscar información, sintetizar contenidos y corregir textos. Un 37% asegura que realiza trabajos académicos, o parte de ellos, con IA. El impacto de la tecnología en el aprendizaje se percibe de forma positiva: el 86% cree que mejora su rendimiento académico.

El papel del campus

Cerca de la mitad de los estudiantes, sin embargo, considera que su universidad no promueve el uso de la IA, y una mayoría (61%) afirma que no ha recibido formación o apoyo por parte de su centro. Los resultados ponen de manifiesto que siguen existiendo velocidades diferentes entre el ritmo de adopción de la IA por parte del alumnado y por parte de la universidad. En comparación con la primera edición de la encuesta, realizada en 2025, se observa una evolución desigual: aumenta el porcentaje de estudiantes que señala que la universidad no promueve el uso de la IA (del 40% al 46%), mientras que disminuye el de quienes afirman no haber recibido formación o apoyo (del 66% al 61%). El 54% de los encuestados afirma que sus profesores incorporan herramientas de IA en las clases, pero solo un 18% considera que sus docentes tienen una buena formación en IA y saben transmitirla adecuadamente.

Noticias relacionadas y más

Transformación

Sònia Martínez Vivas, directora de la Fundación CYD, conluye que el contexto social y tecnológico actual, marcado por el avance de la inteligencia artificial, exige a las universidades reforzar su capacidad de adaptación y acelerar sus procesos de transformación. "Los resultados de este estudio reflejan avances significativos, pero también ponen de manifiesto la necesidad de seguir impulsando cambios en la formación, la docencia y el desarrollo de competencias que permitirán al estudiantado desenvolverse en un entorno profesional en constante evolución", asegura.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La conductora del autocar accidentado en Lleida con 44 heridos llevaba tres días trabajando en la empresa
  2. Dos personas en estado crítico y dos graves pero estables, los que más preocupan de los 44 heridos del accidente de autocar en Lleida,
  3. La jueza autoriza a la UDEF a rastrear las cuentas del futbolista 'Papu' Gómez y de otras ocho personas por la criptoestafa millonaria de Shirtum
  4. Confirmado: Se acaba tener que pagar por la maleta de mano por separado en el avión
  5. Carme, voluntaria con 89 años: 'Mi criterio es que la persona mayor nunca pierda el ánimo de crecer
  6. Resuelto el misterio del olor a quemado en la Barcelona metropolitana: el origen, un gran incendio en Aragón
  7. Huida de un pederasta: localizado inconsciente en Mataró un padre de Viladecans que iba a ser juzgado por violar a su hija
  8. Manuel Amate, experto en ahorro energético, avisa del error típico con el aire acondicionado: 'Nos da algo

Catalunya es la comunidad con más solicitudes de regularización de inmigrantes de toda España

Catalunya es la comunidad con más solicitudes de regularización de inmigrantes de toda España

El Ayuntamiento de Tarragona convertirá el antiguo Hostal del Sol y el baluarte de Sant Climent en una plaza pública

El Ayuntamiento de Tarragona convertirá el antiguo Hostal del Sol y el baluarte de Sant Climent en una plaza pública

La víctima de la violación de Igualada, cinco años después: "Solo he cobrado 80 euros de la indemnización; quiero ir al psicólogo y no puedo pagarlo"

La víctima de la violación de Igualada, cinco años después: "Solo he cobrado 80 euros de la indemnización; quiero ir al psicólogo y no puedo pagarlo"

Los hospitales y las farmacias duplican el consumo de medicamentos biosimilares en cinco años

Los hospitales y las farmacias duplican el consumo de medicamentos biosimilares en cinco años

Una mujer asfixia a su madre octogenaria hasta la muerte en Ourense

Una mujer asfixia a su madre octogenaria hasta la muerte en Ourense

La petición desesperada de Tadej Pogačar antes de empezar el Tour de Francia 2026: "¡Ayuda! Mi primita está desaparecida"

La petición desesperada de Tadej Pogačar antes de empezar el Tour de Francia 2026: "¡Ayuda! Mi primita está desaparecida"

Investigan si la conductora del autocar accidentado en Lleida aceleró por error al esquivar la rama de un árbol

Investigan si la conductora del autocar accidentado en Lleida aceleró por error al esquivar la rama de un árbol

Catalunya recibirá alondras ricotí de otros puntos de España: "Es el Santo Grial de los ornitólogos británicos en la Península"

Catalunya recibirá alondras ricotí de otros puntos de España: "Es el Santo Grial de los ornitólogos británicos en la Península"