La IA cambia la universidad: uno de cada cuatro estudiantes va menos a clase desde que la usa

¿Está relacionada la IA con el absentismo en la universidad? Esta es una de las preguntas planteadas en una nueva investigación de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD). La respuesta es afirmativa para más de uno de cada cuatro estudiantes.

Publicado esta mañana, el informe ‘Uso y percepción de la IA en el entorno universitario’ revela que más de la mitad del alumnado (54%) reconoce haber faltado a clases voluntariamente durante el último mes. Los motivos principales que aducen son la escasa relevancia del contenido, la falta de motivación y los largos desplazamientos al campus. De los estudiantes que usan las herramientas de inteligencia artificial en su día a día universitario (la inmensa mayoría), el 60% afirma que la tecnología de última generación no ha afectado a su asistencia a clase. Sin embargo, un 27% reconoce que, desde que la utiliza, asiste con menor frecuencia. Ese absentismo causado la IA se debe a que los jóvenes priorizan las clases más prácticas y participativas y al hecho de que la tecnología les ayuda a estudiar de forma más autónoma.

"El contexto social y tecnológico actual, marcado por el avance de la inteligencia artificial, exige a las universidades reforzar su capacidad de adaptación y acelerar sus procesos de transformación" Sònia Martínez Vivas — Directora de la Fundación CYD

Públicas y privadas

Los resultados se han obtenido a partir de una encuesta realizada a 800 estudiantes universitarios de toda España de entre 18 y 25 años. El 85% estudia en una universidad pública y el 15% en una universidad privada. Existen leves diferencias entre las respuestas de unos y otros. El 12% de los estudiantes encuestados de las privadas considera que su universidad fomenta activamente el uso de la IA, frente al 8% de los de las públicas. Asimismo, la proporción de estudiantes que afirma recibir formación en IA también es mayor en las universidades privadas (47% frente al 37%).

El impacto de la tecnología en el aprendizaje se percibe de forma positiva: el 86% cree que mejora su rendimiento académico

El 54% de los encuestados afirma que sus profesores incorporan herramientas de IA en las clases, pero solo un 18% considera que sus docentes tienen una buena formación en IA y saben transmitirla adecuadamente

La encuesta muestra que la IA forma parte de la vida académica de los universitarios. Nueve de cada diez la utilizan, y la gran mayoría lo hace con mucha frecuencia. Las herramientas más empleadas son los asistentes conversacionales o de texto (89%), utilizados principalmente como apoyo al estudio para resolver dudas, buscar información, sintetizar contenidos y corregir textos. Un 37% asegura que realiza trabajos académicos, o parte de ellos, con IA. El impacto de la tecnología en el aprendizaje se percibe de forma positiva: el 86% cree que mejora su rendimiento académico.

El papel del campus

Cerca de la mitad de los estudiantes, sin embargo, considera que su universidad no promueve el uso de la IA, y una mayoría (61%) afirma que no ha recibido formación o apoyo por parte de su centro. Los resultados ponen de manifiesto que siguen existiendo velocidades diferentes entre el ritmo de adopción de la IA por parte del alumnado y por parte de la universidad. En comparación con la primera edición de la encuesta, realizada en 2025, se observa una evolución desigual: aumenta el porcentaje de estudiantes que señala que la universidad no promueve el uso de la IA (del 40% al 46%), mientras que disminuye el de quienes afirman no haber recibido formación o apoyo (del 66% al 61%). El 54% de los encuestados afirma que sus profesores incorporan herramientas de IA en las clases, pero solo un 18% considera que sus docentes tienen una buena formación en IA y saben transmitirla adecuadamente.

Transformación

Sònia Martínez Vivas, directora de la Fundación CYD, conluye que el contexto social y tecnológico actual, marcado por el avance de la inteligencia artificial, exige a las universidades reforzar su capacidad de adaptación y acelerar sus procesos de transformación. "Los resultados de este estudio reflejan avances significativos, pero también ponen de manifiesto la necesidad de seguir impulsando cambios en la formación, la docencia y el desarrollo de competencias que permitirán al estudiantado desenvolverse en un entorno profesional en constante evolución", asegura.