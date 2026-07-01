La curiosa historia de las gemelas Mercy y Goodness: nacieron unidas por la cabeza y la IA ayudó a separarlas

Los siameses son gemelos que nacen conectados físicamente. Los gemelos unidos se desarrollan cuando un embrión temprano se separa parcialmente para formar dos individuos. Normalmente, la conexión física se da en las partes del pecho, el abdomen o la pelvis.

Sin embargo, algunos nacen unidos por la cabeza, conocidos como gemelos craneópagos. Ambos están conectados en la parte posterior, superior o lateral de la cabeza, pero no en la cara. Estos siameses comparten una parte del cráneo, aunque suelen tener cerebros separados, pero pueden llegar a compartir algo de tejido cerebral, así como informa la Clínica Mayo.

1 de cada 2,5 millones

Este tipo de gemelos unidos por el cráneo son extremadamente raros, ya que solo representan entre el 2% y el 6% de todos los casos de siameses. Por lo tanto, se estima que esta condición ocurre aproximadamente 1 de cada 2,5 millones de nacimientos.

Una resonancia magnética que muestra la unión de unos siameses craneópagos. / EFE

Por otro lado, muchos gemelos unidos nacen ya muertos (mortinatos) o mueren poco después del parto, aunque los avances en la cirugía y tecnología han mejorado las tasas de supervivencia.

"Un logro histórico"

Y este ha sido el caso de unas gemelas caneópagas que no solo han conseguido sobrevivir al parto por cesárea (modalidad que se emplea siempre en este tipo de situaciones), sino que también han conseguido ser separardas quirúrgicamente gracias a los grandes avances tecnológicos.

Esto ha ocurrido en Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos), exactamente en el Sheikh Khalifa Medical City (Skmc) de Pure Health, la plataforma de atención médica y red sanitaria más grande de Oriente Medio.

Precisamente esta plataforma ha calificado la cirugía como "un logro histórico" tras conseguir separar a las gemelas, nacidas en Nigeria, que estuvieron unidas por la parte superior de la cabeza durante 15 meses.

Mercy y Goodness, en una imagen más actual. / Gemini Untwined

Una tecnología muy avanzada

Por esta unión, ambas compartían parte del cráneo, tejido cerebral y también vasos sanguíneos, por lo que "fue uno de los procedimientos más complejos de su tipo, que requirió técnicas médicas innovadoras", explica Pure Health.

De hecho, las niñas no fueron separadas en una sola operación, sino que se necesitaron cuatro cirugías, seis meses y más de 60 médicos para poder realizar esta separación. Para ello, los profesionales se apoyaron en la tecnología de imagen de vanguardia, simulaciones avanzadas de realidad aumentadas e impresión 3D.

"Estas tecnologías permitieron al equipo mapear los delicados sistemas vasculares y nerviosos de las gemelas, colaborando en un entorno de realidad virtual", añade la plataforma.

Hito médico

Ha sido tal el éxito que pesonalidades como la Ministra de Estado para la Cooperación Internacional, Reem bint Ebrahim Al Hashimy, ha asegurado que "esto es más que un hito médico: es una historia de compasión, valentía y colaboración global".

Tras la separación de Mercy y Goodness (que se podría traducir al castellano como Merced y Bondad), sus cráneos fueron reconstruidos con injertos de titanio personlizados e impresos en 3D.

Mercy y Goodness

Actualmente ambas se encuentran en un favorable estado de recuperación, recibiendo rehabilitación para desarrollar sus habilidades motoras y adaptarse a la movilidad independiente antes de regresar a Nigeria.

"Por primerza vez, tras la última cirugía, las niñas pudieron verse cara a cara y jugar juntas", concluye la plataforma.

No es el único caso

Mercy y Goodness pasarán a la historia de la medicina por protagonizar una de las intervenciones más complejas de la neurocirugía pediátrica y superar una intervención pionera que combinó inteligencia artificial, realidad mixta e impresión 3D.

Sin embargo, ya hubo dos gemelos siameses que lograron el Récord Guinness por ser los siameses vivos con mayor edad en el mundo. Lori y George Schappell fueron dos siameses craneópagos estadounidenses que nunca fueron separados y fallecieron en 2024 a los 62 años en Pesilvania (Estados Unidos).

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Fuentes