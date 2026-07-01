Resuelto el misterio del olor a quemado en la Barcelona metropolitana: el origen, un gran incendio en Aragón

Miles de vecinos de Barcelona y de varios municipios del área metropolitana se han despertado este miércoles con una extraña sensación de olor a quemado en el ambiente sin acabar de entender el origen. Un fuerte impacto olfativo que ha generado inquietud desde primera hora de la mañana y ha dado pie a numerosos mensajes en redes sociales donde los usuarios preguntaban si se había declarado algún incendio en las inmediaciones, tratando de entender la situación.

Y la respuesta ha sorprendido a todos al constatarse que el origen de este fenómeno no se encuentra siquiera en Catalunya, sino a más de 300 kilómetros, en Aragón. Los Bombers de la Generalitat han informado de que el olor procede del gran incendio forestal que afecta desde este martes al municipio de Leciñena, en Zaragoza. Los efectos se están dejando notar a cientos de kilómetros de distancia a causa de las condiciones meteorológicas y la dirección del viento.

El meteorólogo Francesc Mauri ha sido otra de las voces autorizadas que han dado respuesta a la inquietud de los vecinos de las zonas metropolitanas afectadas.

Más de 2.000 hectáreas quemadas

El fuego se declaró durante la tarde de este martes y ha evolucionado con gran rapidez, favorecido por las altas temperaturas, la baja humedad y las fuertes rachas de viento. Las llamas afectan a la sierra de Alcubierre, entre las provincias de Zaragoza y Huesca, y el operativo continúa trabajando para intentar frenar su avance. Las últimas estimaciones elevan la superficie calcinada a más de 2.000 hectáreas.

Pese a que el incendio se encuentra a unos 300 kilómetros de Barcelona, las condiciones atmosféricas han favorecido que se trasladendel humo y las partículas en suspensión hasta territorio de Catalunya. Este tipo de episodios no son del todo excepcionales cuando coinciden grandes incendios forestales con vientos persistentes.

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Un episodio similar ya ocurrió en el verano de 2022, cuando un incendio en la zona del Moncayo originó un intenso olor a humo en distintos puntos de Barcelona y su área metropolitana.