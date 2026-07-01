Successos
Rescatan a tres kitesurfistas con problemas en la vela en Sant Pere Pescador
Los deportistas se encontraban entre 300 y 700 metros de la costa y una lancha de Salvament de la Creu Roja los llevó hasta la playa sanos y salvos
Eva Batlle
Tres kitesurfistas fueron rescatados este lunes por la tarde después de tener problemas con la vela mientras navegaban frente a la playa de Sant Pere Pescador.
Los hechos tuvieron lugar hacia las cinco de la tarde, cuando Salvament Marítim recibió el aviso de que tres personas que practicaban kitesurf se encontraban en dificultades entre 300 y 700 metros de la costa y no podían volver por sus propios medios.
El kitesurf es una modalidad deportiva acuática en la que el practicante se desplaza sobre una tabla impulsado por la fuerza del viento a través de una vela o cometa. En este caso, los tres deportistas tuvieron problemas con la vela porque se les cayó y quedaron alejados de la playa.
El Centro de Coordinación de Barcelona movilizó una lancha de Salvament Barcelona de la Creu Roja, que localizó a los tres deportistas y los trasladó hasta la playa sanos y salvos.
Según han informado desde Salvament Marítim, ninguno de los tres kitesurfistas rescatados necesitó asistencia médica y el operativo se cerró sin más incidencias.
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Fuente: Diari de Girona
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