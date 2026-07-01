Acuerdo público-privado
El parque nacional de Aigüestortes lanza un nuevo proyecto para proteger a tres especies emblemáticas en declive
La Generalitat firma un convenio de tres años con Endesa para monitorizar la situación del mochuelo boreal, el urogallo y el lagópodo alpino en el parque nacional
Un problema en aumento: ¿Por qué no te puedes bañar en los lagos de alta montaña?
La Generalitat ha firmado un convenio de colaboración con la Fundación Endesa para conservar algunas de las especies de aves más amenazadas del parque nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, en los Pirineos. El objetivo del convenio es la protección de especies emblemáticas como el urogallo('Tetrao urogallus'), el lagópodo alpino ('Lagopus muta') y el mochuelo boreal ('Aegolius funereus').
La idea es conocer con más detalle cuáles son sus zonas de influencia dentro del parque para después aplicar acciones concretas de gestión que sirvan para mejorar el estado de conservación de estos pájaros gravemente amenazados. El proyecto, suscrito por el secretario de Transició Ecològica de la conselleria, Jordi Sargatal, y por la patrona de la fundación, Isabel Buesa, tendrá una duración de tres años.
"Se trata de una oportunidad fantástica para disponer de mejores datos sobre estas especies tan importantes y en declive", asegura Sargatal, que ha estado acompañado por el director del parque, Lluís Florit, durante el acto de presentación del acuerdo.
Modelo ambicioso
Desde Endesa describen el proyecto como un "modelo ambicioso" que permitirá realizar un mejor seguimiento de estas tres especies de ave tan sensibles, con poblaciones muy reducidas, y que dependen de la presión humana, una de las variables que los responsables del parque llevan tiempo analizando para ver cómo gestionar la afluencia de visitantes.
En el caso del urogallo pirenaico, se realizarán trabajos de campo, seguimiento con herramientas bioacústicas y GPS, y análisis genéticos para conocer mejor sus zonas clave y la conexión entre poblaciones. Para el lagópodo alpino, que antes se llamaba perdiz nival, las acciones se centrarán en localizar refugios climáticos y áreas críticas de alta montaña, además de evaluar cómo le afectan el cambio climático y las actividades recreativas de invierno. Cabe señalar que esta ave, en invierno, cambia su plumaje y se vuelve prácticamente toda blanca. Si no hay nieve, su capacidad de camuflarse y esconderse de los depredadores se ve muy limitada.
En cuanto al mochuelo boreal, una rapaz nocturna, se pondrá en marcha un sistema de seguimiento estable en el parque, con censos, control de cajas nido y monitorización de ejemplares para conocer sus movimientos con más detalle.
Pero además de estas especies, también se examinará la evolución de otros pájaros como la tarabilla norteña ('Saxicola rubetra'), el treparriscos ('Tichodroma muraria'), el gorrión alpino ('Montifringilla nivalis') y el acentor alpino ('Prunella collaris'), el bisbita arbóreo ('Anthus trivialis') y el bisbita alpino ('Anthus spinoletta'), entre otras.
La Fundación Endesa, que en los últimos años ha tratado de potenciar su área de biodiversidad, trata de aliarse con administraciones públicas y entidades científicas para impulsar proyectos de investigación que permitan desarrollar acciones para mejorar el estado de las especies. En este caso, el acuerdo con el parque y la Generalitat debe servir para avanzar en la conservación de tres especies emblemáticas y en grave peligro.
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