Niubó asegura que el curso 27-28 se aplicará el requisito de C2 de catalán (el nivel más alto) a los nuevos docentes

La consellera de Educación y Formación Profesional, Esther Niubó, ha asegurado este miércoles que la exigencia del nivel C2 de catalán (el más alto) para los nuevos docentes se aplicará el curso 2027-2028, después de posponerla para el curso que viene. En una resolución emitida el pasado 19 de junio, el Departamento de Educación y Formación Profesional aplazó la exigencia porque la implantación inmediata de este requisito, en vigor desde noviembre de 2025, "comportaría una grave dificultad para cubrir sustituciones y vacantes".

En la sesión de control al Govern en el Parlament, Niubó ha respondido a una pregunta del portavoz adjunto de ERC en la cámara catalana, Jordi Albert, que ha acusado a la conselleria de "dar marcha atrás" a una medida impulsada por el anterior ejecutivo de Pere Aragonès.

Cuestión de responsabilidad

Niubó ha compartido la necesidad de que el C2 de catalán sea un requisito para los nuevos profesores, pero ha remarcado que el Govern tiene la "responsabilidad" de hacer compatible esta medida con que todos los centros tengan el profesorado suficiente y se garantice el derecho a la educación.

En este sentido, ha asegurado que se trata de una "excepción temporal, transitoria", que solo se aplicará el próximo curso para que los docentes que todavía no hayan acreditado el C2 tengan margen para hacerlo y puedan entrar en las bolsas de trabajo, "con el compromiso ineludible de acabar el curso con la certificación del C2" de catalán.

Niubó también ha argumentado este aplazamiento porque, según ha explicado, hay profesores que se han examinado este año y que no tendrá los resultados hasta el mes de septiembre.