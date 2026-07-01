Los Mossos d'Esquadra detienen a dos adolescentes en L'Hospitalet por realizar tocamientos a menores en una piscina municipal

Los Mossos d'Esquadra detuvieron este martes a dos adolescentes, menores de edad, acusados de realizar tocamientos a dos chicas, también menores, en la piscina del complejo municipal L'Hospitalet Nord, en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), según adelantó El Caso y han confirmado fuentes policiales a la ACN.

Los hechos tuvieron lugar este martes por la tarde, en el interior del recinto deportivo.