Agresión sexual
Los Mossos d'Esquadra detienen a dos adolescentes en L'Hospitalet por realizar tocamientos a menores en una piscina municipal
Los hechos tuvieron lugar el martes por la tarde en el complejo deportivo municipal L'Hospitalet Nord
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Los Mossos d'Esquadra detuvieron este martes a dos adolescentes, menores de edad, acusados de realizar tocamientos a dos chicas, también menores, en la piscina del complejo municipal L'Hospitalet Nord, en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), según adelantó El Caso y han confirmado fuentes policiales a la ACN.
Los hechos tuvieron lugar este martes por la tarde, en el interior del recinto deportivo.
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