El Mar Menor da el salto a la gran red científica marina de España

El Mar Menor lleva años siendo uno de los ecosistemas más estudiados de Europa. Ahora aspira a convertirse también en una de las principales puertas de acceso a la investigación marina en España gracias a la incorporación del nodo impulsado por Campus Mare Nostrum a la futura Infraestructura Científico-Técnica Singular (ICTS) distribuida IDISOM.

La iniciativa permitirá que la Región de Murcia forme parte de una red nacional integrada por algunos de los principales centros especializados en ciencias marinas. Su objetivo no será únicamente monitorizar el medio marino, sino coordinar capacidades científicas, tecnológicas y de innovación repartidas por todo el litoral español bajo un modelo común de funcionamiento.

Para comprender el alcance del proyecto conviene entender primero qué es una Infraestructura Científico-Técnica Singular (ICTS). Se trata de instalaciones o equipamientos científicos de carácter público, únicos por sus dimensiones o especialización, que permanecen abiertos al uso de investigadores mediante convocatorias competitivas. No son por tanto laboratorios convencionales, sino recursos de gran complejidad que prestan servicio a toda la comunidad científica.

El director general de Universidades e Investigación, Antonio Caballero, recurre a ejemplos concretos para ilustrarlo. Cita el buque oceanográfico Hespérides, utilizado por investigadores que desarrollan campañas científicas, o la Infraestructura para el Cultivo del Atún Rojo ubicada en Mazarrón. "Si tienes un proyecto de investigación para trabajar en la Antártida y es aprobado, te montas en el Hespérides. Si necesitas utilizar otra gran infraestructura científica, ocurre exactamente igual", resume.

La futura IDISOM responde al mismo modelo, aunque con una diferencia. En lugar de concentrar todos sus recursos en un único emplazamiento, funcionará como una red distribuida de nodos repartidos por distintas comunidades autónomas que compartirán datos, equipamientos y capacidades de investigación bajo un mismo sistema de acceso y coordinación. En ese mapa nacional, el papel de la Región de Murcia estará vinculado al Mar Menor.

Para Antonio Caballero, el principal valor diferencial de la propuesta murciana reside en la propia laguna. En este sentido, explica que el Mar Menor constituye un auténtico "living lab", un laboratorio natural donde cualquier grupo científico podrá desarrollar investigaciones mediante proyectos evaluados de forma competitiva. "Lo que vamos a hacer es dejar un campo de experimentación que pueda utilizar cualquier investigador a nivel nacional o internacional", señala.

Instalación reciente de una de las boyas inteligentes desplegadas en el Mar Menor. / CARM

La entrada en la futura infraestructura supondrá un cambio importante respecto al funcionamiento actual. Hasta ahora era posible compartir datos o colaborar con otros equipos, pero no existía un sistema regulado que integrara todos los recursos disponibles dentro de una infraestructura científica de ámbito nacional.

Caballero destaca que, una vez completado el proceso de creación de IDISOM, los investigadores podrán solicitar el uso de boyas oceanográficas, embarcaciones, plataformas de seguimiento ambiental, modelos hidrodinámicos o bases de datos mediante convocatorias abiertas. "Ahora cualquier investigador podrá utilizar los datos, las boyas o los barcos siempre que presente un proyecto y sea aprobado", resume.

El Centro de Conservación y Recuperación de Especies (OM2) será uno de las principales recursos del nodo murciano

El nodo murciano aporta seis grandes capacidades científicas y tecnológicas valoradas en 35,5 millones de euros en activos, además de un coste operativo anual estimado en casi 1,9 millones de euros. Entre ellas figuran la monitorización ambiental del Mar Menor, plataformas de observación costera, herramientas de modelización, robótica submarina, espacios de intercambio seguro de datos y el futuro Centro de Conservación y Recuperación de Especies del Mar Menor (OM2).

Precisamente, el futuro OM2 está llamado a convertirse en la principal instalación del nodo regional. Aunque todavía no forma parte de las capacidades ya evaluadas por el Ministerio por encontrarse en fase de desarrollo, Caballero explica que el objetivo es incorporarlo cuando esté operativo. Sus laboratorios y depósitos de agua marina ampliarán notablemente las posibilidades de experimentación sobre especies y procesos ecológicos de la laguna.

El buque de investigación oceanográfica Hespérides está catalogado como una ICTS (Infraestructura Científico y Técnica Singular) / Iván Urquízar

La propuesta también pone a disposición de la comunidad científica recursos ya existentes en las universidades públicas murcianas. Laboratorios, equipos de análisis, sistemas de cálculo y embarcaciones podrán ser utilizados por grupos de investigación que obtengan autorización para desarrollar sus proyectos en el Mar Menor, evitando incluso que muchas muestras tengan que enviarse a otros centros del país para ser analizadas.

El responsable de Universidades considera que esta apertura multiplicará el interés científico por un ecosistema que ya figura entre los más monitorizados de Europa. A su juicio, cuantos más especialistas estudien la laguna, mayor será el conocimiento disponible para comprender su funcionamiento y afrontar sus problemas ambientales. "Abrir el Mar Menor a investigadores nacionales e internacionales nos va a dar muchas más herramientas para solucionar sus problemas", afirma.

"Quedarnos fuera de esta red habría sido algo tráfico", señala Antonio Caballero

La integración en IDISOM también permitirá a la Región de Murcia acceder a nuevas vías de financiación y participar en la gobernanza de una infraestructura científica nacional junto a otros nodos especializados repartidos por distintas comunidades autónomas. Caballero considera que esa presencia resulta estratégica porque sitúa a la Región en los espacios donde se coordina la investigación marina española. "Formar parte del mapa nacional de nodos es fundamental. De estar a no estar hay mucha diferencia", asegura.

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"Quedarnos fuera sería trágico", concluye Caballero. A su juicio, el ecosistema lagunar más estudiado de Europa debe formar parte de la gran red española de observación marina y convertirse en un espacio donde el conocimiento científico sirva también para impulsar soluciones de futuro.

Fuente: La Opinión de Murcia