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Manuel Amate, experto en ahorro energético, avisa del error típico con el aire acondicionado: "Nos da algo"

El especialista recomienda no bajar el aparato a 22 grados y recuerda un gesto básico que puede reducir el consumo en plena ola de calor

Los expertos en energía coinciden: el aire acondicionado puede consumir más de 20 veces que un ventilador

Una persona enciende el aire acondicionado

Una persona enciende el aire acondicionado / Jakub Zerdzicki

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La llegada del calor obliga a recurrir a ventiladores y aires acondicionados en casa. Un gesto que inevitablemente incide en la factura de la luz. Manuel Amate, electricista experto en ahorro energético da varios consejos para hacer frente a las altas temperaturas sin que eso implique sustos en los recibos. Y Amate es claro: poner el aire acondicionado demasiado bajo no es para nada la solución.

Poner el aire a 22 grados

Un error habitual al usar el aire acondicionado es fijar el termostato a 22 grados o menos. Un gesto que obliga al aparato a trabajar más y que, además, genera un contraste muy brusco con el exterior.

Amate recomienda situar el termostato entre 26 y 28 ºC, una tempratura que permite refrescar la casa sin generar una gran diferencia térmica con el exterior. "Si nos vamos a 22ºC hay un gran choque térmico con el exterior. Nos da algo", declara. El experto también indica que es importante tratar de deshumificar el ambiente en el caso de vivir en un municipio costero.

Limpiar los filtros

Algo especialmente importante para el experto es limpiar los filtros del aire acondicionado, una tarea que muchos pasan por alto. Al acumular polvo en los filtros, el aparato pierde eficiencia, enfría peor y necesita más esfuerzo para alcanzar la temperatura marcada. "Así la máquina no sufre tanto", indica.

De todas maneras, Amate expone que "si podemos prescindir del aire acondicionado mejor. Un ventilador consume diez veces menos". Por la noche, si se usa el aire acondicionado, recomiendo poner el modo nocturno del aparato.

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Otra recomendación importante del experto es que, para que el aparato sea efectivo, la vivienda debe ayudar. Así, lo recomendable es cerrar persianas, bajar toldos y ventilar solo en los momentos más frescos, ya sea a primera hora de la mañana o por la noche cuando la temperatura exterior sea más baja que la interior.

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