La Audiencia de Zaragoza exime a Instituciones Penitenciarias de pagar 123.970 euros al parricida de La Almozara

La gravedad de una agresión también se mide en términos económicos. Por ejemplo, la paliza que dejó 'KO' al parricida de La Almozara en la cárcel de Zuera se cifró en 123.970 euros. Así que poco debate había de las secuelas que a día de hoy sufre Héctor López Ferrer, a quien se pudo ver en el juicio como una persona completamente inválida. Por eso el debate se centró en quién debía abonar este importe: su agresor, Doru Dimitrie Surubaru, o Instituciones Penitenciarias como responsable subsidiario. Y es una cuestión a la que acaba de dar respuesta la Audiencia Provincial de Zaragoza al imponer el abono de este importe al mismo acusado, quien aceptó una condena de tres años y seis meses de cárcel por un delito de lesiones.

Es una decisión que ha adoptado el tribunal adscrito a la Sección Tercera, presidido por la magistrada Nicolasa García Roncero, al considerar que los funcionarios del centro penitenciario no cometieron ninguna negligencia. En ese sentido, la Sala arguye que no existía ningún riesgo previsible ni ningún fallo en la clasificación o en la designación del interno de confianza de la víctima, ya que ambos convivían desde "hacía un tiempo" en la misma celda del módulo de psiquiatría. Pero, aquella noche del 10 de marzo de 2023, entre ambos se desató un violento enfrentamiento a cuenta del encendido de luz. tal y como reconoció el mismo acusado en el juicio celebrado a finales del mes de mayo de este año.

El parricida de La Almozara, Héctor López Ferrer, tras conocer el veredicto de culpabilidad como autor de un delito de asesinato. / Archivo de El Periódico de Aragón

"De forma paralela no se han acreditado deficiencias de vigilancia, ausencia de control periódico, ausencia injustificada de funcionarios o, finalmente, incumplimiento de protocolos o inaplicación de medidas de prevención. No se ha acreditado ausencia de vigilancia en el recuento de internos y rondas posteriores, los encendidos y apagados de luz en horas anteriores no constituyen elementos significativos de alerta", abunda el tribunal sentenciador a la hora de apuntar la decisión contra este varón de nacionalidad rumana y 33 años, a quien ha defendido el abogado Diego Crespo.

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En estos momentos, Héctor López Ferrer cumple una condena de 25 años de cárcel por el asesinato de su padre, José Javier, y otros 12 años de prisión por el asesinato frustrado de su madre, María Pilar. Inicialmente fue condenado a la prisión permanente revisable, pero el Tribunal Superior de Justicia de Aragón revocó la condena al considerar que la víctima no podía ser catalogada como una persona especialmente vulnerable. A José Javier le asestó 56 puñaladas. Sus padres le compraban siete tetrabriks de vino y una botella de whisky a la semana, pero los forenses descartaron que esta elevada ingesta de alcohol pudiera mermar sus capacidades a la hora de cometer el crimen.