El calor y la humedad disparan las plagas de cucarachas: por qué los insecticidas ya no funcionan

La llegada del verano, las altas temperaturas y la humedad crean el entorno perfecto para la proliferación de cucarachas en hogares y espacios urbanos. Este problema, lejos de ser solo estético, supone un riesgo sanitario, ya que estos insectos pueden contaminar alimentos y superficies, además de desencadenar alergias.

A pesar del uso extendido de insecticidas comerciales, cada vez más personas se quejan de que estos productos resultan insuficientes para erradicar plagas persistentes. En este contexto, expertos en control de plagas advierten de que combatir las cucarachas requiere un enfoque más integral que vaya más allá de los pesticidas.

Calor y lluvias intensas: entorno perfecto

Según la Associació Catalana d'Empreses de Salut Ambiental (Adepap), el calor que ha llegado de golpe estos días, combinado con las lluvias intensas del invierno y la primavera, crean el cóctel perfecto para que este verano haya muchas más plagas de cucarachas de lo normal.

De hecho, esta situación no ha sorprendido a esta asociación, que ya desde el mes de abril está realizando trabajos de prevención en las redes de alcantarillado, que es el lugar en donde más se acumulan todas estas cucarachas. Además, Adepap prevé que a finales de verano se necesitará reforzar estos trabajos debido al gran número de estos insectos que habrá por toda Catalunya.

Temporada de plagas más larga

Mientras que en el alcantarillado el tipo más común de encontrar es la cucaracha americana, la cucaracha alemana es más pequeña y clara y aparece de forma más frecuente en viviendas y locales de restauración. Ante estos dos tipos de cucaracha, las actuaciones preventivas se han tenido que adelantar y reforzar ante una temporada de plagas "cada vez más larga", según Andreu Garcia, vicepresidente y portavoz de ADEPAP.

Ante estas previsiones tan alarmantes, ha surgido una de las preguntas que más se repite cada año cuando llegan estas plagas: ¿De qué forma se puede acabar con las cucarachas? Mucha gente se limita a echar algún tipo de insecticida, pero, ante la poca eficacia de estos productos, hay gente que decide inventarse sus propios métodos.

Resistencia genética de las cucarachas

Y la realidad de por qué los insecticidas están perdiendo utilidad es principalmente por la resistencia genética que generan estos insectos ante este tipo de productos. Para empezar, hay que saber que los insecticidas son productos que tienen como base químicos sintéticos conocidos como piretroides.

Un estudio publicado en el Journal of Economic Entomology recolectó cucarachas alemanas de varias plagas e infestaciones reales, es decir, cucarachas que ya habían estado en contacto con varios insecticidas, y las expuso a estos pesticidas para evaluar cuánto podían aguantar. El resultado sorprendió a todos, ya que al final del estudio, los insecticidas comenzaron a tardar cerca de cinco días para lograr el 100% de mortalidad en las cucarachas.

Ácido bórico es la solución

Ante estos resultados, ha salido Diego Fernández, un creador de contenido argentino, el cual ha subido un vídeo en su cuenta de TikTok '@renovandoconideas', en el que asegura que el ácido bórico es "una excelente plaguicida natural", pero mezclarlo con productos como azúcar, harina, leche en polvo o leche condensada puede "terminar por atraer más plagas desde el exterior".

Además, explica que, aunque las cucarachas no pueden crear inmunidad química al ácido bórico, sí pueden generar inmunidad por comportamiento. Esto implica que aprenden a reconocer comportamientos que les hacen daño y eventualmente van a evitar ingerir estos cebos. También son un peligro para las mascotas y los niños pequeños.

Veneno estomacal inodoro

Por tanto, según Fernández, "la forma correcta de usar el ácido bórico es esparciendo una capa muy fina del polvo por los lugares donde las cucarachas transitan, como son los sitios oscuros y estrechos. El ácido bórico terminará adherido a sus patas y, al momento de acicalarse, morirán por envenenamiento. Puedes aplicar el ácido bórico usando un frasco y un trozo de gasa para fabricar un espolvoreador".

El ácido bórico es una de las mejores opciones para liquidar estas plagas, ya que actúa como veneno estomacal cuando la cucaracha lo ingiere y se adhiere a su cuerpo y patas, por lo que también lo transportan al nido, envenenando a más ejemplares. Además, no genera resistencia genética, a diferencia de muchos insecticidas y, finalmente, es inodoro y no las ahuyenta.