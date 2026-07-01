El incendio de la nave industrial de Aspe continúa sin controlar pese a su evolución favorable

El incendio declarado ayer por la tarde en el polígono industrial Tres Hermanas de Aspe continúa sin estar controlado a primer hora de este miércoles, aunque evoluciona de forma favorable, según la última actualización del Consorcio Provincial de Bomberos.

El fuego se originó alrededor de las 18:48 horas en una nave industrial situada en la calle Algezar, dedicada a la fabricación de platos y mamparas de ducha. Las llamas afectaron gravemente a la instalación, generando una gran columna de humo negro visible desde varios puntos de la comarca. A pesar de la intensidad del incendio, el techo de la nave no llegó a colapsar, aunque la planta quedó muy afectada.

Durante la noche, los equipos de extinción han continuado trabajando en el interior de la nave, donde permanecieron dos dotaciones. Según han señalado fuentes del Consorcio este miércoles, las tareas de extinción durante la noche han continuado sobre la nave industrial y, aunque la situación "evoluciona favorablemente", el incendio "todavía no se ha podido dar por controlado".

Afectación a masa forestal

El siniestro provocó además un incendio forestal al propagarse a una zona de monte cercana, lo que obligó a movilizar medios aéreos, entre ellos un helicóptero, para trabajar en la extinción desde el aire. Esta parte del incendio quedó extinguida alrededor de las 22 horas del martes, según las mismas fuentes.

En el operativo han participado una unidad de mando y jefatura, dos bombas urbanas pesadas, una bomba nodriza pesada, una bomba rural pesada, un sargento, un cabo y doce bomberos del parque de Elche, junto al retén itinerante del Vinalopó.

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No se han registrado heridos como consecuencia del incendio, aunque el suceso provocó cortes de suministro eléctrico durante aproximadamente una hora en distintos puntos de Aspe.