El incendio está "descontrolado" en la Sierra de Alcubierre (Zaragoza): "Esperamos que mejoren las condiciones"

El director técnico de Extinción en el Puesto de Mando Avanzado de Leciñena (Zaragoza), Ángel Gari, ha indicado que el incendio se está "descontrolando" por sectores, especialmente en el "corazón" de la Sierra de Alcubierre, y los medios desplegados sobre la zona están "esperando que mejore la situación para poder atacar y ir delimitándolo".

Así se ha expresado Gari en la tarde de este miércoles en declaraciones a los medios de comunicación, precisando que en el sector 1 --cercano a Robres-- "estamos pudiendo trabajar y más o menos tratamos de controlarlo", mientras que en el 4 --"corazón" de la Sierra de Alcubierre-- es donde más "problemas" se están generando, pero es "muy localizado" y "estamos retirando medios nuestros por riesgos sobre las personas".

El viento, que ha sido la principal preocupación durante la mañana, por las fuertes rachas que se esperaban para la tarde, está limitando "un poco la capacidad de extinción" de los medios terrestres, además de que los aviones "tampoco están siendo efectivos", ha explicado Ángel Gari.

El fuego, que comenzó en torno a las 15.30 horas del martes, 30 de junio, en el término municipal de Leciñena, ha alcanzado las 2.200 hectáreas afectadas --y sigue creciendo relativamente--, un 80% de ellas son superficie forestal y, por lo tanto, ha apuntado Gari, "al coger vegetación esperábamos que partes del incendio se pudiesen descontrolar".

Dadas las condiciones actuales, en las que las labores de extinción son complicadas: "Ahora es el peor momento y estamos reorganizándonos y esperando una ventana para poder trabajar", ya que "no es cuestión de meter más medios", sino de "trabajar y prepararnos para actuar de cara a que llegue nuestra ventana".

El momento óptimo de actuación, según ha avanzado Gari, tiene que ver "con la componente del fuego, que la ladera sea ideal, que el viento baje, que se nos alineen un poco todas las situaciones para que pierda intensidad y podamos trabajar".

Núcleos urbanos

Por otro lado, el director técnico de Extinción ha asegurado que se está "analizando permanentemente" por parte de Protección Civil y Guardia Civil la posible afectación de las llamas a los núcleos urbanos "por si hubiera que hacer una evacuación rápida para que esté todo previsto, "incluso posibles confinamientos, pero en principio no hay problema".

Desde el Gobierno de Aragón han señalado que en estas horas "críticas" de la tarde preocupan los flancos derecho e izquierdo, "donde están actuando gran parte de los medios" desplazados hasta la zona. Con respecto a los medios que intervienen, en torno a las 18.00 horas han empezado a retirarse de forma escalonada algunas helitransportadas.

Mientras que se han incorporado la brigada helitransportada de Teruel y el helicóptero, así como una brigada terrestre, todos ellos del Infoar del Gobierno de Aragón. Por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), actúan tres aviones anfibio FOCA, tres aviones anfibio ligeros y un helicóptero ligero.

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Asimismo, se suma una nueva sección de la Unidad Militar de Emergencias (UME) con seis autobombas y 40 efectivos.