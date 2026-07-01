El incendio de Alfés castiga a un 'saltamontes-piedra' endémico y a la ya diezmada alondra ricotí

Tres días después del incendio que afectó a la Timoneda d'Alfés (Segrià), uno de los pocos hábitats que quedan en Catalunya para especies de fauna y flora esteparias, mientras continúa la investigación ede los Agents Rurals para determinar la causa del fuego, la Generalitat sigue analizando las consecuencias ambientales del suceso. En una primera evaluación, el investigador Gerard Bota, del CCTF (Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya), pone el foco sobre la escasa alondra ricotí ('Chersophilus duponti'), una pequeña ave esteparia ligada a este tipo de ambientes que solo se encuentra en la Península y el norte de África y cuyas poblaciones se encuentran en regresión.

"La Timoneda es el único lugar de Catalunya en el que todavía quedan indicios de su presencia", detalla Bota en conversación con EL PERIÓDICO. El experto explica que este pájaro, "por suerte", cría "temprano". Por tanto, es probable que la afectación de las llamas sobre la especie haya sido limitada. De todas formas, subraya que es difícil afirmarlo con contundencia, puesto que la alondra ricotí presenta un comportamiento esquivo: "Este año, durante los censos, tan solo hemos escuchado cantar a un único macho y no tenemos constancia de que ninguna pareja haya criado en la Timoneda, aunque es posible que sí haya ocurrido".

Recuperación a medio plazo

Según Bota, las hectáreas afectadas, a medio y largo plazo se recuperarán de forma natural. "En 2006 ya hubo un incendio y unos años después ya no se notaba la diferencia entre la zona quemada y el resto de terrenos esteparios de la Timoneda", recuerda. "A corto plazo, se ha perdido el hábitat, pero enseguida regresará", resume. De hecho, varios estudios apuntan a que las alondras, tras un fuego, abandonan la zona. Pero cuando el espacio se recupera, lo recolonizan fácilmente.

"Lo que no sabemos es si nidos de terrera común y de ganga ibérica han fracasado por culpa del fuego, porque estas dos especies, también amenazadas y muy singulares, sí se encontraban en plena época de cría", expone el especialista. Una de las gangas marcadas con GPS criaba en otra zona, pero es probable que en el área afectada hubiera otros nidos de esta especie amenazada.

Un ejemplar de 'Prionotropis flexuosa'. / Generalitat de Catalunya

Otra especie afectada es el insecto 'Prionotropis flexuosa' (en catalán, 'llagost-pedra d'Alfés'), endémico de la zona. Se trata de un saltamontes de color variable, entre marrón y gris, que se confunde mucho con el suelo y pasa desapercibido. Vive en zonas esteparias de la Península y la subespecie de Catalunya solo se encuentra en Alfés. "Los ortópteros entierran las puestas y, como el fuego fue rápido, puede ser que se hayan salvado", sugiere Bota.

Campos labrados

Durante la emergencia, los bomberos, para frenar el avance de las llamas, optaron por pedir que se labraran algunas zonas adyacentes al fuego, que también forman parte del hábitat de tomillar protegido. Esta acción, según Bota, tendrá consecuencias: "Remover el suelo, a medio y largo plazo, casi tiene más impacto que el propio incendio". En las últimas horas, los técnicos han tratado de restaurar la zona. "Pero recuperar un hábitat como este es difícil porque son zonas con poca profundidad de suelo", advierte.

El hábitat del saltamontes endémico de Alfés. / Generalitat de Catalunya

De hecho, esta circunstancia única es el motivo por el que, según intuye Bota, la Timoneda se ha preservado durante tanto tiempo sin ser usada para la agricultura. En cambio, sí se decidió construir un aeródromo militar en la zona.

Comprar terrenos

Sobre la investigación en curso, las entidades ambientales exigen que sea exhaustiva y llegue hasta el final para identificar a los posibles responsables del fuego y depurar, si procede, "responsabilidades administrativas o penales". Las organizaciones recuerdan que el incendio afectó a un espacio protegido de la Red Natura 2000 y consideran imprescindible reforzar los mecanismos de control, supervisión y prevención para evitar que hechos similares vuelvan a repetirse.

Además, piden que la Generalitat impulse de forma urgente la ampliación de la Timoneda de Alfés mediante la compra de nuevos terrenos, tal como prevén las medidas compensatorias aprobadas, al considerar que la superficie actual es insuficiente para garantizar la conservación de sus hábitats esteparios y de especies amenazadas como la alondra ricotí. Según las entidades, la ampliación es clave para asegurar el futuro ambiental de este enclave y evitar su "progresiva desaparición".