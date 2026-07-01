El Govern estudia un tranvía entre La Seu d'Urgell y Andorra

El Departamento de Territorio ha licitado el estudio de viabilidad de un nuevo corredor tranviario entre La Seu d'Urgell y Andorra, por un importe de 867.000 euros y con un presupuesto de ejecución previsto de 250 millones de euros. La actuación se enmarca en la "Estrategia del Gobierno para definir y desarrollar un sistema de transporte colectivo de viajeros, con especial atención a los trenes-tranvía" y que, en este caso, "tiene una importante relevancia por su carácter transfronterizo", ha señalado la consejera Sílvia Paneque. Esta actuación, ha destacado Paneque, «permitirá mejorar la conexión entre Catalunya y Andorra y potenciar una movilidad en transporte público y descarbonizada».

El objetivo del estudio es analizar la viabilidad técnica y funcional, así como la rentabilidad socioeconómica, de un nuevo corredor de transporte público, segregado de la red viaria actual y de tipo tranviario, entre La Seu d'Urgell y Andorra. Además, se estudiará la viabilidad de incorporar un carril bici paralelo a la nueva infraestructura, especialmente en los tramos urbanos o periurbanos, así como la conexión con el Aeropuerto Andorra-La Seu d'Urgell mediante un ramal específico.

El estudio de viabilidad contempla una longitud aproximada de 20 kilómetros, con un mínimo de cinco paradas, y un presupuesto de ejecución estimado de 250 millones de euros, IVA incluido. El futuro corredor afectará a los municipios de La Seu d'Urgell, Les Valls de Valira, Montferrer i Castellbò y Ribera d'Urgellet, en Catalunya, así como a Sant Julià de Lòria, ya en territorio andorrano.

El plazo para redactar el estudio es de 12 meses. El ámbito comprenderá el tramo desde La Seu d'Urgell hasta Escaldes-Engordany, aunque, en lo que respecta específicamente al trazado, el estudio llegará hasta la frontera entre Catalunya y Andorra, punto en el que la nueva infraestructura conectará con el recorrido que está diseñando el Gobierno andorrano. Dada la naturaleza transfronteriza del proyecto, el estudio deberá tener en cuenta las diferencias normativas, administrativas y técnicas entre ambos países.

El documento incluirá un diagnóstico de la movilidad, un estudio del trazado y definición de escenarios, un estudio de demanda y una evaluación socioeconómica de la solución tranviaria. Este estudio cuenta con financiación europea a través de los fondos POCTEFA, destinados a promover la cooperación transfronteriza y el desarrollo sostenible en la zona fronteriza entre España, Francia y Andorra.

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Red de trenes-tranvía

Esta actuación se enmarca en la Estrategia del Gobierno para desarrollar un sistema integral de infraestructuras de transporte colectivo de viajeros en Catalunya, con especial atención a los trenes-tranvía, a partir de los distintos estudios realizados y de las propuestas que se consensuarán con las administraciones territoriales, los agentes sociales y las entidades promotoras del transporte público.