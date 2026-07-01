El 60% de los fallecidos en accidente de tráfico en Catalunya este año son motoristas, peatones y ciclistas

Hasta el 30 de junio, 69 personas han muerto en 66 accidentes mortales en la red viaria interurbana de Catalunya, lo que supone un descenso del 1,5% que en el primer semestre del año pasado, cuando perdieron la vida 70 personas. Según el Servei Català de Trànsit, también han bajado un 12,4% los heridos graves en estos siniestros, ya que en estos primeros seis meses del año fueron 352 y el mismo periodo del año pasado 402. Por otra parte, de las 69 personas fallecidas en 2026, 59 eran hombres y 10, mujeres, y en cuanto a los heridos graves, 29.

Trànsit remarca que este mes de junio han muerto 17 personas, más del doble que en junio del pasado año cuando perdieron la vida 8 personas. Además, en mayo y junio concentran más de la mitad de las víctimas mortales de este año, con un total de 36.

Sin embargo, Trànsit remarca la afectación de la siniestralidad en los colectivos vulnerables. De las 69 víctimas mortales en estos seis meses, 29 eran motoristas, 6 más que el año pasado, por lo que los conductores de estos vehículos de dos ruedas son el grupo con más afectación. Durante mayo y junio se ha concentrado la mitad de las víctimas mortales registradas en el primer semestre de este año, con 8 muertes en mayo y 7 en junio.

De los 29 motoristas que han perdido la vida este 2026, 18 han estado en carreteras de la demarcación de Barcelona y 6 de los accidentes mortales con motos se han producido en la AP7. Por lo que se refiere al perfil de las víctimas, mayoritariamente se trata de hombres de más de 45 años y destaca también que casi la mitad de los accidentes mortales se producen en solitario, sin la implicación de otros vehículos.

Colectivos vulnerables

Además, hubo 9 víctimas mortales entre peatones y 4 entre ciclistas. Se trata de los colectivos de conductores considerados más vulnerables por su incidencia en el tráfico y este año aglutinan a 42 de las 69 personas fallecidas en accidentes, lo que supone el 60% del total de víctimas.

Con el objetivo de reducir esta siniestralidad, Trànsit "hace un llamamiento a los motoristas, peatones y ciclistas a incrementar la percepción del riesgo y la conciencia de su fragilidad, y al resto de usuarios de la vía a mantener conductas de respeto y prudencia". También instan a "extremar al máximo la prudencia en la conducción y se apela a la corresponsabilidad de todos los usuarios para contener la siniestralidad mortal" coincidiendo con la elevada movilidad del período veraniego de los próximos meses, con un incremento de los desplazamientos tanto de larga como de corta distancia. Además, recuerdan la importancia de tener en cuenta y evitar los principales factores de riesgo, como la velocidad inadecuada, distracciones y consumo de alcohol o drogas.

Accidentes dispersos

En cuanto a la red viaria, la siniestralidad mortal sigue caracterizándose por la dispersión, aunque las vías que han registrado más víctimas son la AP-7, con 10 muertes, la A-2 , con 4, y la N-340 y la C-25 , que concentran 3 víctimas mortales . Los tipos de accidentes más frecuentes fueron las salidas de vía, con 22 casos, y los choques frontales, con 19.

Según el tipo de día, 35 de las 69 víctimas mortales hasta el 30 de junio se han producido en movilidad de ocio , es decir, en fin de semana (del viernes por la tarde hasta el domingo), vísperas de festivo o días de operación especial. Las 34 víctimas mortales restantes fueron en días laborables.

En relación con la edad de las víctimas mortales, la franja que aglutina a más muertes es la de 45 a 54 años, con 15 finados. También cabe remarcar el aumento de las víctimas mortales de más de 65 años, que han pasado de 9 en el primer semestre del año pasado a 16 este año.

Menos víctimas en Barcelona

Por demarcaciones, Barcelona concentra 29 de las 69 víctimas mortales, aunque registra una reducción del 14,7% respecto al año pasado. El Baix Llobregat es la comarca que más fallecidos ha registrado con 7 víctimas. En la demarcación de Tarragona se han contabilizado 16 víctimas mortales hasta el 30 de junio, cuatro menos que en el mismo período del año pasado. El Tarragonès ha aglutinado 5 muertes.

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Girona ha registrado 13 víctimas mortales en este primer semestre, 6 más que el año anterior. La Selva es la comarca que concentra más muertes, con un total de 5. En cuanto a Lleida, 11 personas han perdido la vida en la red viaria , dos más que en 2025. La Noguera es la comarca de Lleida con más muertes, un total de 3.