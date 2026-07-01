AEMET
España registra el primer semestre más cálido en los últimos 65 años
"El calentamiento de junio es muy claro", señalan desde la Agencia Estatal de Meteorología
EFE
El primer semestre de 2026 ha sido el más cálido en España desde que arrancó la serie histórica, en 1961, con una temperatura 1,6 grados por encima de lo normal, según datos facilitados por la Agencia de Meteorología (Aemet).
Dicha serie histórica muestra además que los siete primeros semestres más cálidos se han registrado en los "últimos diez años", según un post de la Aemet colgado en redes sociales.
A este récord semestral se suma un mes de junio también excepcionalmente cálido: Junio de 2026 fue el "segundo más cálido de la serie histórica", con una temperatura media 3,2 grados por encima de lo normal, solo superado por junio de 2025.
"El calentamiento de junio es muy claro", han señalado desde la Aemet, para precisar que los trece meses de junio más cálidos desde 1961 se han registrado en el siglo XXI.
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