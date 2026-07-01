Casi siete de cada diez familias catalanas prefieren la escuela pública para sus hijos de I-3

Un 66,57% de las familias catalanas solicitaron plaza pública de I-3 para el próximo curso en la preinscripción, ligeramente por debajo del 67,28 % del curso pasado, según datos facilitados a la ACN por el Departamento de Educación y Formación Profesional (FP) extraídos a mediados de junio.

En total, se han recibido 51.630 solicitudes de I-3, 34.369 para centros públicos (66,57%) y 17.261 para concertados (33,43%). Para este curso fueron 54.735, de las cuales 36.826 en la pública (67,28%) y 17.909 en la concertada (32,72%).

En primero de ESO las cifras muestran estabilidad, con un total de 54.039 solicitudes para el próximo curso, de las cuales 47.352 (87,63%) en la pública y 6.687 en la concertada (12,37%). Para este curso fueron 53.344, de las cuales 46.672 en la pública (87,49%) y 6.672 en la concertada (12,51%).