Las enfermeras denuncian que hay CAP en Barcelona que superan los 30ºC de temperatura

El Sindicato de Enfermería (SATSE Catalunya) denuncia que en algunos CAP de Barcelona se superan los 30 grados y reclama al Insituto Catalán de la Salud (ICS) que actúe. En un comunicado, el sindicato señala, por ejemplo, que en el CAP Sanllehy la temperatura interior oscila entre los 28 y los 32 grados debido a un sistema de aire acondicionado deficiente, mientras que en el CAP Sant Rafael la temperatura es aún más extrema, entre 35 y 40 grados, porque se está instalando un nuevo equipo. La organización sindical advierte de que el año pasado ya hubo incidencias y afirma que la situación afecta tanto a los profesionales sanitarios como a la calidad asistencial que recibe la ciudadanía. SATSE ya ha trasladado la incidencia a la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, pero considera que el sistema actual es "poco ágil e insuficiente".

El sindicato insiste en que no se trata únicamente de reparar averías puntuales, sino de garantizar un mantenimiento preventivo y una respuesta rápida que aseguren unas condiciones ambientales adecuadas en los centros sanitarios. Por todo ello, SATSE reclama una revisión "integral y periódica" de los sistemas de climatización de los CAP, una actuación "inmediata" ante cualquier incidencia y un plan preventivo.

Marta Rúbies, delegada de SATSE en el CAP Sanllehy, denuncia que las elevadas temperaturas dificultan la concentración de los profesionales, pueden interferir en el desarrollo normal de determinadas pruebas y agravan el malestar de los pacientes, especialmente de aquellos que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. "Cuando la temperatura dentro de un CAP alcanza los 32 grados, se pone en riesgo el bienestar de las personas y la calidad de la atención", señala.

SATSE también denuncia la "paradoja" de que, mientras los profesionales del CAP Sanllehy trabajan con temperaturas extremas, la sede corporativa del ICS, situada en la calle Balmes, figure como refugio climático.

El ICS asegura que se está evaluando la situación en el CAP Sanllehy

Fuentes del ICS han explicado que esta semana se ha recibido una incidencia en una de las máquinas de refrigeración del CAP Sanllehy y que el área de Infraestructuras está evaluando qué actuación debe llevarse a cabo. Además, han asegurado que en el CAP Sant Rafael ya se está realizando el cambio del sistema de climatización.

El ICS defiende que, ante el aumento de las temperaturas, lleva a cabo una revisión periódica de los sistemas de climatización de sus instalaciones para identificar necesidades de mejora por parte de los técnicos. En este sentido, las mismas fuentes han indicado que ya se han adoptado medidas para favorecer la climatización de algunos espacios cuando ha sido necesario, y han puesto como ejemplo el CAP Sant Rafael.

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Asimismo, han señalado que las incidencias que se reciben a través del circuito establecido de notificaciones se revisan y se resuelven, aunque han matizado que durante estas primeras semanas de calor han sido "puntuales y localizadas".