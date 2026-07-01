La universidad habilita plazas provisionales para los alumnos que recurrieron ante la justicia: cuatro claves de la crisis de la PAU vasca

La anómala cascada de suspensos en el examen de Euskera en la PAU llega ahora a su capítulo final. Más bien, el penúltimo. La Universidad Pública del País Vasco (UPV-EHU) ha decidido acatar el auto judicial, cumplir las medidas cautelares y crear plazas “provisionales” para los alumnos que acudieron a los tribunales. Se trata de 25 estudiantes que reclamaron ante los juzgados para que no se tuviera en cuenta la nota de la prueba de Euskera, que, al resultar tan insuficiente, les baja la media con la que acceder a una plaza universitaria en la UPV-EHU. La justicia, de momento, les ha dado la razón. ¿Qué implicaciones tiene? ¿Cómo se resolverá esta crisis inédita? A continuación, cuatro claves para entender el caso.

La PAU vasca se saldó, el pasado junio, con una anomalía estadística: 168 ceros. Un 0 es una nota que se asocia a un examen en blanco o por motivos de plagio, algo que no sucedió. Además de los ceros, otro alud de alumnos recibieron calificaciones muy bajas, que rondan el 2 o el 3. La anomalía se debe a que un solo evaluador (que pertenece al tribunal de Bizkaia número 11) acaparó los suspensos: puso 79 ceros. La inmensa mayoría de los estudiantes que recibieron esas calificaciones pertenecen a colegios concertados de modelo A, donde la lengua principal es el castellano. Las revisiones de los exámenes -solicitadas por más de 1.700 alumnos- no se saldaron, precisamente, con una subida generalizada de las notas, sino que se mantuvieron. De hecho, los ceros siguieron siendo un alud: 110. Algún estudiante pasó del 0,0 al 0,1. En algunos casos, incluso, la nota bajó.

La ley educativa vasca exige finalizar ESO con un B2 en castellano y en euskera tanto a los estudiantes de modelo A como los de modelo D, donde el euskera es la lengua vehicular. Prácticamente inexistente en la educación pública, el modelo A no deja a un lado el euskera, idioma en el que, dependiendo del centro, se imparten varias asignaturas. Evidentemente, el nivel de euskera de un alumno de modelo D es mayor de otro de modelo A, pero eso no explica el torrente de ceros. Es más, hay alumnos de los mismos colegios concertados de modelo A que, corregidos en otros tribunales, aprobaron el examen de Lengua vasca y Literatura de la PAU. En una entrevista en el diario El Correo, una de las alumnas que recibió un 0,0, estudiante de un centro concertado de modelo A, explicó que obtuvo matrícula de honor en Bachillerato y consiguió el certificado del B2 de euskera con el HABE, un examen oficial. La chica salió especialmente contenta de la prueba de Lengua Vasca y Literatura de la PAU. El cero la dejó estupefacta. El 0,0 quedó en un 1,95 tras la revisión.

Representados por un bufete de abogados, las familias de un puñado de alumnos (25) decidieron acudir a los tribunales. El pasado lunes, cinco juzgados de lo contencioso-administrativo de Bilbao aceptaron las medidas cautelares que reclamaban: que la calificación del examen de Lengua Vasca y Literatura no cuente en la nota media para realizar la preinscripción en la UPV-EHU. Los magistrados lo aceptaron con urgencia dado que el plazo universitario terminaba el martes 30 de junio. La decisión judicial no es universal para todos los afectados por la crisis de los suspensos sino solo para los 25 estudiantes cuyas familias acudieron a los tribunales.

Los cinco jueces justificaron sus autos en el hecho de que el anonimato con el que se debe corregir a los alumnos no había estado garantizado. Así lo dictaminan tras analizar artículos de prensa en los que el rector de la UPV-EHU, Joxerramon Bengoetxea, aseguraba que los examinadores no conocen ni el nombre del alumno ni el centro en el que estudia, pero sí saben el conjunto de colegios, institutos o ikastolas de procedencia. Es decir, los tribunales que han acaparado los ceros sí eran conscientes, presuntamente, de que tenían a su cargo una inmensa mayoría de estudiantes de concertados de modelo A. De hecho, la consejera de Educación del Gobierno vasco, Begoña Pedrosa, reclamó futuros cambios en la PAU para que el alumnado se distribuya de otra manera y evitar así sospechas de desigualdad.

Además de que la nota de Euskera no cuente para la media, los jueces exigieron a la UPV-EHU que reserve plazas para estos estudiantes. La universidad, nada más conocer los autos judiciales, emitió un comunicado asegurando su intención de recurrir. El campus vasco aseguró que la reserva de plazas era “imposible de cumplir”. ¿Qué pasa si un alumno, con su nueva nota, consigue entrar en Medicina y otro, ajeno al conflicto, se queda fuera, precisamente, porque ese otro ha entrado?

Finalmente, y después de que el Gobierno vasco reclamara al rector mover ficha, el martes por la tarde la UPV-EHU anunció su itención de crear plazas específicas para los alumnos que habían acudido a los tribunales y quieren estudiar en el campus público. El rector aseguró que se trata de plazas provisionales. Es decir, el caso no está finiquitado con las medidas cautelares adoptadas en los autos judiciales sino que queda pendiente del procedimiento principal, un proceso que será más largo. Si, finalmente, la justicia decreta que el anonimato estaba garantizado, esos estudiantes podrían perder su plaza en la UPV-EHU. A pesar de que acató la decisión, el campus está muy molesto. En su opinión, se trata de una “alteración de un proceso ya iniciado” que quiebra el principio de igualdad de oportunidades.

Según El Correo, tras conocer los autos, una decena de familias han acudido a los tribunales para que a sus hijos no se les tenga en cuenta la nota del examen de Euskera. La preinscripción en la universidad vasca está cerrada y el 11 de julio se publicarán las listas de los admitidos en los diferentes grados.