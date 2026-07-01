Catalunya registra la cifra más alta de muertes por calor en un mes de junio con 218 decesos prematuros atribuíbles a las altas temperaturas

El calor ha batido otro récord en Catalunya. Y en este caso, uno de los más trágicos de todos. Según calcula el Sistema de Monitorización de la Mortalidad diaria (MoMo), a lo largo del mes de junio se habrían producido al menos 218 muertes prematuras atribuíbles a las altas temperaturas en Catalunya. Los registros indican que se trata de la cifra más alta jamás registrada para un mes de junio. Hasta ahora, el récord absoluto lo ostentaba junio del año pasado con 56 decesos por calor extremo. Un año más tarde, esta cifra se ha multiplicado exponencialmente hasta alcanzar un incremento absoluto de 162 casos y un aumento porcentual de casi el 300%. Nunca, hasta ahora, se habían observado tantos decesos atribuíbles al calor en un mes de junio cuando, supuestamente, el inicio del verano debería ser más tenue que los periodos de canícula. Pero tal y como apuntan varios estudios, la crisis climática ha cambiado radicalmente el tablero y en el último mes, sin ir más lejos, Catalunya ha registrado máximas por encima de los 42 grados y mínimas que en algunos puntos no ha bajado de los 27. Y eso, lejos de limitarse a los termómetros, le ha costado la vida a muchas personas.

El recuento, elaborado por científicos del Instituto de Salud Carlos III, refleja una estimación estadística basada en informes diarios sobre mortalidad y temperaturas en España. Según matizan los responsables de este proyecto, no se trata de un registro real de defunciones sino de un cálculo sobre cuántas de las muertes registradas en el país pueden ser atribuibles a las altas temperaturas. Las estadísticas correspondientes al mes de junio apuntan a que Catalunya ha perdido al menos 218 vidas debido al calor extremo en apenas un mes. Gran parte de estas, más de 130, durante los días posteriores a la llegada de la primera gran ola de calor del verano debido a la acumulación prolongada de estrés térmico. Solo el pasado fin de semana, entre el 27 y 28 de junio, se calcula que casi 50 personas perdieron la vida por la exposición a las altas temperaturas en Catalunya. Y el lunes 29, casi 30 más. Esa jornada destaca como la más mortífera registrada este verano a causa de las altas temperaturas.

Entre domingo y lunes, en tan solo tres días, el calor dejó 78 decesos prematuros en Catalunya

Los registros apuntan a que durante todo el mes de junio Catalunya ha registrado temperaturas más altas de lo normal y máximas que en Lleida han superado de largo los 42 grados durante varios días seguidos y que en Barcelona han sobrepasado el umbral de los 36 grados de día y no han bajado de los 27 de noche. Entre el 21 y el 24 de junio se registró la primera gran ola de calor del verano, un episodio que elevó aún más los termómetros en todo el territorio y que dejó valores hasta 10 grados por encima de lo normal en toda la geografía catalana. Según afirma Protecció Civil, en apenas cuatro días, el Sistema d'Emergències Mèdiques tuvo que atender al menos 264 personas por "afectaciones relacionadas con el calor". En más de la mitad de los casos se tuvo que activar una ambulancia y trasladar a los pacientes a un centro sanitario.

Grupos más afectados

Las muertes por altas temperaturas no siempre están relacionadas con episodios bruscos como, por ejemplo, los colapsos sufridos tras un golpe de calor. Estos casos, de hecho, tan solo representan una minoría de los decesos atribuibles a este fenómeno. Los expertos afirman que los grupos de mayor riesgo ante el calor extremo son las personas mayores ya que, según apuntan varios estudios, son grupos de población que debido a la edad suelen tener menor capacidad de termorregulación y acostumbran a tener enfermedades preexistentes que pueden, a su vez, aumentar su riesgo de sufrir complicaciones mortales derivadas del calor. Las estadísticas apuntan a que el 90% de las muertes registradas durante este mes de junio en Catalunya corresponden a personas de más de 65 años. Sobre todo en el caso de mujeres mayores.