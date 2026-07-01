Incendios
La Catalunya Central se levanta oliendo el humo de un incendio del Aragó
El incendio está en la serra d'Alcubierre, en Leciñena, entre Saragossa y Osca, pero el viento lleva el humo hacia Catalunya
Eduard Font Badia
La Catalunya Central se ha despertado este miércoles con un fuerte olor a incendio forestal. Sobre todo la gente que se ha levantado más temprano ha podido notar el olor a humo, que ha causado alarma en algunos casos. Pero, en este caso, el fuego está lejos. Han sido las condiciones meteorológicas, con viento de mestral, las que han llevado hacia Catalunya el humo de un incendio que se declaró ayer en la serra d'Alcubierre, en Leciñena, entre Saragossa y Osca. El humo se ha notado en diferentes puntos del Bages, el Solsonès, el Moianès, pero también el Vallès Occidental, e incluso se ha podido ver el sol rojizo.
Este incendio mantiene en vilo a las localidades de Leciñena, Alcubierre y Robres. Según las primeras hipótesis, la causa del fuego pudo ser una cosechadora que estaba trabajando en la zona el martes a primera hora. De momento, la superficie afectada es de unas 2.200 hectáreas y la evolución es «favorable» después de una intensa noche de trabajo. Pero, por suerte, no afecta a la Catalunya Central.
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: Regió7
- El CERN apaga su gran acelerador de partículas durante cuatro años y se prepara para 'inaugurar una nueva era para la física
- La jueza acuerda hacer una copia del móvil de la viuda de Isak Andic y de los excursionistas que auxiliaron a Jonathan
- Google Maps y Waze obligan a los Mossos a cambiar sus controles en carretera: 'En cuanto llevas 10 minutos, todo el mundo se avisa
- Las banderas negras ponen el foco sobre seis playas catalanas mal gestionadas y contaminadas
- La familia del bebé muerto en Sabadell aportará fotos y el historial pediátrico para defender su inocencia
- La terapeuta de la familia Andic deberá justificar ante la jueza si se acoge al secreto profesional
- La terapeuta de la familia Andic declara durante tres horas como testigo ante la jueza
- Jonathan Andic estaba 'bloqueado' y en 'shock' tras la caída del padre, según los excursionistas que se lo encontraron en Montserrat