La Catalunya Central se levanta oliendo el humo de un incendio del Aragó

La Catalunya Central se ha despertado este miércoles con un fuerte olor a incendio forestal. Sobre todo la gente que se ha levantado más temprano ha podido notar el olor a humo, que ha causado alarma en algunos casos. Pero, en este caso, el fuego está lejos. Han sido las condiciones meteorológicas, con viento de mestral, las que han llevado hacia Catalunya el humo de un incendio que se declaró ayer en la serra d'Alcubierre, en Leciñena, entre Saragossa y Osca. El humo se ha notado en diferentes puntos del Bages, el Solsonès, el Moianès, pero también el Vallès Occidental, e incluso se ha podido ver el sol rojizo.

Este incendio mantiene en vilo a las localidades de Leciñena, Alcubierre y Robres. Según las primeras hipótesis, la causa del fuego pudo ser una cosechadora que estaba trabajando en la zona el martes a primera hora. De momento, la superficie afectada es de unas 2.200 hectáreas y la evolución es «favorable» después de una intensa noche de trabajo. Pero, por suerte, no afecta a la Catalunya Central.