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Previsión meteorológica

La Aemet advierte de la llegada de "un episodio de temperaturas muy altas" que podría convertirse en una nueva ola de calor a partir del sábado

Los modelos apuntan a que las temperaturas empezarán a subir entre el viernes y el sábado y se intensificarán de cara al fin de semana, cuando se esperan máximas de hasta 44 grados en varios puntos del país

España se adentra en una semana marcada por el calor y cruza los dedos ante un posible aumento de las temperaturas el viernes

Una persona se protege del sol durante una ola de calor en España.

Una persona se protege del sol durante una ola de calor en España. / Santi García / EXT

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Valentina Raffio

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No ha pasado ni una semana desde la primera ola de calor del verano en España y parece que ya llega la segunda. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido una nota informativa advirtiendo de la llegada de "un episodio de temperaturas muy altas" a partir del viernes que podría convertirse en una nueva ola de calor de cara al fin de semana. Los modelos apuntan a que durante este episodio podrían registrarse temperaturas hasta 10 grados por encima de lo normal y máximas de hasta 44 grados en varios puntos del país. Todo apunta a que este episodio se iniciará entre el viernes y el sábado, cogerá fuerza a lo largo del fin de semana y se alargue hasta como mínimo el miércoles de la semana que viene. Aunque, según explican los expertos, aún hay mucha incertidumbre sobre cómo evolucionará este episodio y sobre la intensidad que podría adquirir.

Los meteorólogos apuntan a que en los próximos días se espera una situación atmosférica estable que favorecerá la llegada y persistencia de una masa de aire muy cálido sobre la Península Ibérica. La combinación de un potente anticiclón y una dana situada al oeste de la península impulsará el aire caliente hacia el norte y dará lugar a un aumento muy marcado de las temperaturas en todo el territorio. Los modelos apuntan a que todo esto, unido a la fuerte insolación propia de estas fechas, provocará un episodio de temperaturas muy altas, especialmente en los valles y zonas del interior peninsular. También se espera un incremento muy marcado de los termómetros en gran parte del continente europeo, sobre todo en Francia, Italia y Alemania. Según sugieren algunos mapas, en estos países podrían registrarse temperaturas tan altas como en el norte de África.

Previsión meteorológica

La Aemet apunta a que a partir del viernes las temperaturas irán aumentando de forma progresiva en España. El sábado ya se podrán alcanzar entre 36 y 38 grados en zonas como los valles del Ebro y del Miño, mientras que en el suroeste peninsular se registrarán entre 38 y 40 grados superándose esa cifra en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir. Si se confirman los pronósticos, el domingo el calor se intensificará aún más, con máximas cercanas a los 40 en el interior de Galicia y el valle del Ebro, y superiores a los 42 en los valles del Guadiana y Guadalquivir. Para entonces, apuntan los expertos, podrían superarse los umbrales técnicos considerados para clasificar oficialmente el episodio como una ola de calor.

Los expertos afirman que a partir del lunes aumenta la incertidumbre, aunque el escenario más probable apunta a que el calor se seguirá extendiendo hacia el este, el sur y Baleares, con temperaturas de hasta 38 grados en amplias zonas de La Mancha, la Meseta Norte, el interior del sureste y Mallorca. En los principales valles fluviales las máximas se situarán entre 40 y 42 grados, e incluso podrían rozarse los 44 grados en algunos puntos de los valles del Guadiana y Guadalquivir. Los modelos apuntan a que, de momento, el escenario más probable indica que a partir del miércoles las temperaturas comenzarán a descender en el centro y norte peninsular, mientras que en el sur el calor podría mantenerse en valores altos. Los meteorólogos señalan que aún es pronto para confirmar la duración y la intensidad de este episodio.

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La Aemet advierte que, con la llegada de este episodio de calor, se prevé un riesgo importante durante las horas centrales del día, especialmente para quienes realicen actividades al aire libre y para los colectivos más vulnerables, como las personas mayores o quienes padecen enfermedades cardiovasculares. Además, en muchas zonas las noches también serán muy cálidas, lo que dificultará el descanso y aumentará el impacto del calor sobre la salud. Otro de los factores a tener en cuenta es el posible aumento del riesgo de incendios forestales. Sobre todo por la posible formación de tormentas secas en áreas de montaña que podrían descargar rayos y, en algunos casos, iniciar fuegos en zonas naturales.

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