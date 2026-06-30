Investigación de los Mossos
La terapeuta de la familia Andic declara durante tres horas como testigo ante la jueza
La duración del interrogatorio hace pensar que Julia Lüderwaldt no se ha acogido a su secreto profesional
La jueza investiga la influencia de la psicóloga de Andic en los hechos y la citará a declarar como testigo
Jonathan Andic estaba "bloqueado" y "en shock" tras la caída del padre, según los excursionistas que lo ayudaron en Montserrat
Julia Lüderwaldt, la terapeuta de la familia Andic, ha declarado este martes durante casi tres horas como testigo ante la jueza de Martorell, Raquel Nieto Galván, que investiga la presunta participación de Jonathan Andic en la muerte de su padre, Isak Andic, el fundador del imperio Mango, que falleció tras caerse por un precipicio en Montserrat el 14 de diciembre de 2024. La duración del interrogatorio de la terapeuta, psicóloga que no está colegiada en España, hace pensar que finalmente no se ha acogido a su secreto profesional, como se venía especulando hasta ahora.
La jueza tenía especial interés en interrogar a Lüderwaldt para conocer las malas relaciones entre padre e hijo, así como la posible influencia que esta terapeuta podía ejercer en la familia. La terapeuta llevaba una elegante chaqueta blanca y gafas de sol. Tras su declaración, ha salido escoltada por dos Mossos d'Esquadra que le han acompañado hasta un taxi. Uno de ellos le ha abierto la puerta. Su hermana, que la ayudaba en la terapia entre Jonathan y su padre, también ha sido citada a declarar y lo ha hecho durante 45 minutos. La terapeuta, que ha sido sometida a un detallado interrogatorio por parte de la fiscal Teresa Yoldi, no ha querido hablar con los medios de comunicación.
Los excursionistas
Este martes también han declarado como testigos ante el juez los dos excursionistas que se encontraron a Jonathan Andic en Montserrat tras la caída del padre y que lo ayudaron, así como la viuda de Isak Andic, la golfista profesional Estefania Knuth. Según uno de los senderistas, Jonathan estaba "afectado, en shock y bloqueado" tras la caída y muerte de su padre. Andic hijo estaba ya hablando con el 112 cuando estos excursionistas se toparon con él en el sendero de Collbató. Fueron ellos quienes hablaron con los servicios de emergencias para darles las coordenadas del lugar de la caída.
Además, uno de estos excursionistas acompañó a Jonathan al párking "por humanidad" y tardaron en llegar a él unos 10 minutos. Allí, Jonathan y él esperaron a que llegaran los Bombers. Cuando lo hicieron, este excursionista abandonó el lugar, se reunió con su otro amigo y continuó la ruta.
Según uno de estos excursionistas, Jonathan le explicó que "iba delante" de su padre y que escuchó, a sus espaldas, unas "piedras" que caían. La ruta no es peligrosa, pero la zona en que cayó Isak Andic es el único punto "donde si te resbalas, caes al vacío". "Entiendo que es un camino en el que, si pierdes la línea, caes y no tienes a donde agarrarte, pese a que no es un camino peligroso", ha manifestado uno de los excursionistas. Los excursionistas, que no declararon en su momento en sede policial, recibieron la semana pasaba la notificación del juzgado.
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