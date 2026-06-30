La ciencia investiga el uso de suplementos de creatina frente a la depresión: "Podría ayudar a aliviar algunos síntomas"

La creatina es uno de los suplementos nutricionales más utilizados por los deportistas y uno de los más avalados por la ciencia. La razón es sencilla. Según demuestran innumerables estudios, este compuesto ayuda a las células musculares a producir más y mejor energía y eso, en la práctica, contribuye a mejorar el rendimiento físico y aumentar la masa muscular de las personas que practican deportes. ¿Pero y si estos mismos beneficios pudieran trasladarse al cerebro y a ayudar a hacer frente a enfermedades mentales como, por ejemplo, la depresión? En los últimos años, la ciencia ha empezado a indagar sobre esta hipótesis y, tal y como apunta un equipo internacional de investigadores en una artículo de la revista 'Brain Medicine', ya se empiezan a entrever algunos indicios prometedores sobre el uso de este suplemento frente a la depresión. Sobre todo porque, según apuntan algunos trabajos, "podría ayudar a aliviar algunos síntomas".

La creatina es un compuesto que nuestro organismo produce de forma natural y que también puede obtenerse a través de la alimentación o mediante suplementos. El objetivo de esta sustancia es contribuir a la generación de trifosfato de adenosina (ATP), una de las moléculas que proporciona energía a prácticamente todas las células del cuerpo. En los músculos, su utilidad está ampliamente demostrada. Y es por eso que, según afirman los expertos, cada vez son más los estudios que indagan sobre sus posibles beneficios para el cerebro, un órgano que, pese a representar apenas el 2% del peso corporal, consume alrededor del 20% de toda la energía del organismo para mantener en funcionamiento miles de millones de neuronas. Una de las vías de estudio más prometedoras son aquellas relacionadas con trastornos del estado de ánimo ya que, tal y como sugieren algunos trabajos, detrás de estas afectaciones podía haber algunos desequilibrios químicos en el cerebro.

Los científicos creen que el consumo de creatina podría ayudar a corregir ciertos desequilibrios químicos que se producen en el cerebro durante algunas enfermedades mentales

Y es por eso que, para despejar dudas, un equipo liderado por investigadores de la Universidad de Ottawa ha realizado una revisión sistemática de todos los ensayos clínicos disponibles en los que se ha indagado sobre el uso de creatina para tratar la depresión. En total, se analizaron los resultados de seis investigaciones científicas realizadas en Corea del Sur, Estados Unidos, Brasil, Israel e India en las que se incluyeron hasta 238 participantes con trastorno depresivo mayor y que habían tomado suplementos de creatina como complemento a sus tratamientos habituales. Según afirman los expertos, en dos trabajos se encontraron beneficios claros relacionados con el uso de este suplemento, en otros tres no se observó ninguna mejora y en uno no se alcanzó ningún resultado concluyente.

Posibles efectos beneficiosos

En un estudio, por ejemplo, se concluyó que añadir cinco gramos diarios de creatina al tratamiento antidepresivo habitual produjo "una reducción significativamente mayor de los síntomas depresivos tras ocho semanas" y, además, se vio que tras recibir este tratamiento un mayor número de pacientes alcanzó la remisión clínica. En otro trabajo, en el que la creatina se administró junto con terapia cognitivo-conductual, también se observó una mejoría superior a la obtenida con la psicoterapia acompañada de placebo. Sin embargo, afirman los expertos, también hubo varios ensayos en los que no se encontró ningún beneficio claro sobre la ingesta de creatina como complemento a los tratamientos médicos habituales. Todo esto, concluyen los científicos, apunta a la importancia de realizar estudios más amplios y distintas estrategias terapéuticas.

Un estudio demostró que sañadir cinco gramos diarios de creatina al tratamiento antidepresivo habitual produjo "una reducción de los síntomas depresivos tras ocho semanas"

"La creatina parece ser una intervención segura. Los efectos adversos que encontramos se limitaron a leves molestias gastrointestinales. Todavía no podemos afirmar con certeza que la creatina ayude con los síntomas depresivos ni si los hallazgos son generalizables a toda la población", afirma Nicholas Fabiano, uno de los científicos que han liderado este trabajo, quien insiste en la necesidad de seguir investigando sobre el uso de este compuesto. Entre las vías de investigación más prometedores, afirman los expertos, está evaluar si la creatina podría potenciar los efectos del ejercicio físico o de los tratamientos antidepresivos convencionales.