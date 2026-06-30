La Síndica de Greuges reclama "medidas adecuadas" para afrontar el calor en las aulas escolares

La Síndica de Greuges, Esther Giménez-Salinas, ha reclamado "medidas adecuadas" para afrontar el calor en las aulas de los centros educativos, tras recibir 150 quejas y consultas, informa la institución este martes en un comunicado.

La institución ha recibido quejas recurrentes por las altas temperaturas en las aulas y en los dos últimos años la cifra "se ha incrementado considerablemente", y en junio del curso 2025-2026 han llegado a las 150.

Ha advertido de que se trata de una "problemática creciente" que afecta a numerosos centros educativos y que requiere una respuesta urgente y planificada, ya que impacta directamente en el bienestar y las condiciones de aprendizaje del alumnado.

Ha asegurado que en junio la institución ha recibido un informe de la Conselleria de Educació en el que explica que ha definido una hoja de ruta que incluye un sistema de recogida de datos de los centros, auditorías y medidas inmediatas como instalación de ventiladores.

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La síndica continuará haciendo seguimiento del despliegue de estas medidas, que pide que se aceleren para garantizar una "condiciones adecuadas y saludables" en todos los centros educativos.