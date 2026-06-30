Mejoras de servicio
Renfe recupera el servicio de la línea R11 y ajusta los horarios de la RG1 para facilitar las conexiones con la R1
Adif ya ha ejecutado la fase principal de las obras de infraestructura entre Sant Miquel de Fluvià y Flaçà.
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Renfe recuperará a partir del sábado el servicio habitual de las líneas R11 y RG1, una vez finalizada la fase principal de las obras de infraestructura que Adif está ejecutando entre Sant Miquel de Fluvià (Alt Empordà) y Flaçà (Gironès).
La línea R11 recupera los horarios previos a las obras e incorporará mejoras en el tiempo de viaje en tres servicios en sentido Barcelona–Figueres. En cuanto a la línea RG1, se restablece el servicio completo con una reprogramación horaria que permite recuperar los dos últimos trenes suprimidos a raíz del temporal Harry.
Además, se optimizan los tiempos de transbordo en la estación de Maçanet-Massanes para facilitar la conexión con la línea R1.
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