R1 y R2 hasta la UAB y cinco líneas nuevas: así será Rodalies en 2040 según el nuevo plan de la Generalitat

El nuevo Pla de Serveis Ferroviaris de Catalunya 2030-2040 presentado este martes es un documento ambicioso que prevé reflotar la red ferroviaria catalana de aquí a 2040, cuando la Generalitat calcula que podrán realizarse un millón de viajes diarios, frente a los 455.000 que se registran hoy en día. Prácticamente todas las líneas de Rodalies y Regionals sufrirán un cambio en su recorrido para facilitar los trasbordos y poder lograr que no haya ninguna estación de Catalunya que esté más de una hora sin recibir algún tren. Así quedarán las líneas en 2040 según las previsiones del Govern:

En la R1, los cambios recogidos en el plan deberían notarse pronto. Está previsto que la línea se alargue hasta Cerdanyola- Universitat entre el 2027 y el 2028. Antes, deberán acabarse las obras de soterramiento en Sant Feliu de Llobregat. En el plan se prevé que la lína que más demanda genera del sistema de Rodalies pueda recibir en su tronco central, entre Mataró y L'Hospitalet, hasta cuatro trenes por hora y sentido.

La R2 cambiará de horarios entre 2027 y 2028. Se estrenarán entonces los servicios semidirectos del Vallès, que irán directamente desde Sant Andreu hasta Granollers Centre. Además, también está previsto que los semidirectos del sur, que hasta ahora iban de Sants a Viladecans, no se detengan hasta Castelldefels. En hora punta, los trenes de la R2 cambiarán de destino: ya no irán hasta estación de França y seguirán su camino hasta Cerdanyola Universitat.

Mapa que muestra los principales cambios en Rodalies previstos en el Plan de Serveis Ferroviaris 2030-2040

La R3 ya no llegará hasta Puigcerdà o La Tour de Carol y pasará a ser un servicio únicamente de Rodalies. Estos trenes irán desde Martorell hasta La Garriga o bien desde L'Hospitalet de Llobregat hasta Torelló, con un frecuencia de dos trenes cada hora en ambas opciones. El resto del recorrido hasta la Cerdanya se podrá completar con la R33, una nueva línea de Regionals que no parará en todas las estaciones y que unirá L'Hospitalet con Ripoll cada hora, y con Ribes de Freser o con La Tour de Carol cada dos horas.

La R4 cambiará su cabecera intermedia de Martorell hasta Vilafranca del Penedès. Todos sus trenes llegarán hasta Manresa y algunos irán hasta Sant Vicenç de Calders. A partir de 2040, su servicio será complementario al de la R-Aeroport en el Vallès. La línea operada por Ferrocarrils (FGC) comenzará a circular a principios del año que viene entre la T1 y Sant Andreu, aunque ya está previsto que a partir de 2040 llegue hasta Terrasa Estació del Nord --y no a Granollers como se había llegado a plantear--. Entidades de usuarios como la PTP siguen frontalmente opuestas a esta línea, que consideran que acabará de saturar los dos túneles ferroviarios de Barcelona.

La R7 no alterará su servicio y seguirá ofreciendo dos trenes cada hora entre Fabra i Puig y la UAB. Su servicio se completará con las circulaciones de la R2 que también lleguen a la universidad.

El eje orbital del Vallès empezará a reforzarse ya en 2030, cuando la R8 duplique sus frecuencias y cuente con un tren cada hora. Además, alargará su recorrido y llegará hasta Vilafranca del Penedès. Ese mismo año, echará a andar la R88, una línea reclamada históricamente por entidades como la PTP que unirá Reus y Tarragona con Girona pasando por Vilafranca, Martorell y Granollers, esquivando Barcelona. Será la línea orbital 'de facto' mientras se acaba de configurar la R9, que será la futura línea orbital que desbloqueó el acuerdo de presupuestos entre ERC y el Govern. El Pla de Serveis solo prevé para esta línea que funcione entre Terrassa y Granollers en 2040, aunque fuentes de Territori aseguran que en 2041 la línea completará su recorrido completo entre Mataró y Vilanova i la Geltrú, tal como se anunció en su momento.

Las Rodalies de Girona tendrán que esperar hasta 2035 para ver cambios significativos en sus servicios. La RG1 cambiará sus destinos y llegará a Blanes o a Sant Celoni. La R11, por su parte, alargará su recorrido hasta la estación de Aeroport T1 y contará con trenes semidirectos como hasta ahora. La R18 será una nueva línea que pretende unir Girona con Perpinyà pasando por Portbou a partir de 2040.

Como todos los Regionals del corredor sur que lleguen a Barcelona, buena parte de los trenes de la R13 acabarán en 2040 en Montcada Bifurcació y no en Estació de França como hasta ahora. Es una medida para evitar el solapamiento de trenes en el túnel de Passeig de Gràcia, que hoy en día obliga a ralentizar el servicio. La R13 ofrecerá también servicios semidirectos hasta Lleida, mientras que la R14 se plantea ahora como una línea directa entre Tarragona y Lleida con parada en todas las estaciones para reforzar el corredor entre las dos capitales de provincia.

La R15 tampoco sufrirá cambios importantes más allá de la cabecera, que también pasa de estación de França a Montcada Bifurcació.

La R16 no sufrirá cambios importantes. La R17 desaparece en favor de la RT2, que se alargará hasta Vilanova i la Geltrú y la RT1 se alargará hasta Vilafranca del Penedès y Montblanc o Valls. La R19 se plantea como una nueva línea que una Tarragona con Castelló a partir de 2040.

Los Rodalies de Lleida tampoco sufrirán cambios importantes. La RL1 y la RL2 de la línea de la Pobla mejorarán sus frecuencias, la RL3 y la RL4 que unen Lleida con Terrassa via Cervera pasarán a ser operadas por FGC este otoño y de cara a 2040 también pasarán más a menudo. La novedad más destacada es la creación de la RL5, una nueva línea que unirá Lleida, Monzón y Zaragoza. Era una reclamación histórica de las entidades de la zona.