El riesgo de colapso en una torre de la muralla de Tossa de Mar obliga a cerrar terrazas de su entorno

El Ayuntamiento de Tossa de Mar ha tenido que ampliar las medidas de seguridad previstas en la muralla medieval tras detectarse un estado de deterioro más grave del que inicialmente se había estimado en la torre de Ses Hores, una de las dos torres en las que se estaban realizando actuaciones de urgencia. Esto ha obligado a establecer un perímetro de seguridad y a mantener cerradas las terrazas de dos establecimientos de restauración.

Los trabajos, que inicialmente consistían la semana pasada en la instalación de mallas protectoras en las torres de Ses Hores y des Codolar a raíz de un informe técnico externo que alertaba de riesgo de desprendimientos, han evolucionado de forma desigual. Mientras que en la torre des Codolar la intervención se ha podido ejecutar con normalidad y en poco tiempo, la situación en la torre de Ses Hores ha obligado a replantear completamente las medidas previstas.

Según ha explicado el alcalde, Martí Pujals, una vez los técnicos han accedido a la estructura interna de la torre —mediante sistemas de escalada e inspección directa—, “han visto que el estado de deterioro de la torre es mucho mayor de lo que se pensaban, y seguramente existe un riesgo de colapso”. Esta situación ha hecho insuficiente el sistema de protección con redes, que era la solución provisional prevista.

Ante este escenario, se han tenido que prolongar las medidas de seguridad y ampliar el perímetro afectado, lo que también ha supuesto el cierre de terrazas situadas en el entorno inmediato de la torre, un punto especialmente concurrido del recinto histórico. Estaba prevista una afectación de dos días, pero la situación ha obligado a mantener cerradas dos terrazas.

“Nos sabe muy mal, hemos prolongado las medidas de seguridad, las terrazas que están más inmediatas han tenido que cerrar y tendremos que ver qué medidas adicionales ponemos para poder retirar todo este perímetro”, ha explicado el alcalde, consciente de que están en plena temporada turística y de que la muralla es uno de los puntos más visitados.

Trabajos de emergencia

Los trabajos de emergencia se iniciaron la semana pasada después de que un informe técnico advirtiera de riesgo grave de desprendimientos en dos torres de la muralla. El Ayuntamiento contrató a un técnico externo para elaborar un informe de seguridad. Este informe, que aún está en proceso de redacción, advirtió que estas dos torres tenían problemas estructurales más importantes que simples desprendimientos y recomendó medidas de seguridad. Las torres no tienen escaleras interiores, por lo que los encargados de colocar las mallas —fabricadas expresamente— utilizaron técnicas de escalada para acceder a la parte superior y desplegar la capa protectora. En una de las torres ya está completamente instalada; en la otra, ahora se evalúa qué se deberá hacer.

Ordenanza de limitación de grupos

Además de encargar el estudio, el Ayuntamiento ha aprobado una ordenanza que limita a 25 personas los grupos de visita a la muralla, una medida que se enmarca en la voluntad de reducir la presión turística sobre el recinto, donde se han detectado picos de hasta 15.000 visitantes diarios.

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Las actuaciones de urgencia se ejecutan a la espera del Plan Director que deberá redactar el Estado, propietario de la muralla tras confirmarse su titularidad estatal. Este documento deberá definir la rehabilitación integral del conjunto, muy deteriorado, y el futuro modelo de gestión. El Ayuntamiento tardó tres años en aclarar de quién era la titularidad.

Fuente: Diari de Girona