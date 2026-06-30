Conflicto en la escuela catalana
El Parlament aprobará la reclasificación a personal laboral de atención educativa, una de las grandes demandas sindicales
El pleno debatirá este jueves una enmienda que incorpora a la Ley de medidas de acompañamiento de los presupuestos de la Generalitat la reclasificación profesional del PAE
La enmienda, redactada por los servicios jurídicos del sindicato USTEC y presentada por el Grupo Parlamentario de ERC, cuenta con los apoyos necesarios para ser aprobada
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El Pleno del Parlament debatirá y votará este jueves una enmienda que incorpora a la Ley de medidas de acompañamiento de los presupuestos de la Generalitat la reclasificación profesional del personal laboral de atención educativa y de parte del personal de los servicios educativos. La iniciativa afecta al personal laboral de atención educativa (PAE) y a determinados perfiles de los servicios educativos. La enmienda, que cuenta con los apoyos necesarios para salir adelante durante la sesión plenaria prevista para este jueves por la tarde, ha sido presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y, según la información facilitada por USTEC, fue elaborada por los servicios jurídicos del sindicato.
El texto prevé la inclusión de los Técnicos Especialistas en Educación Infantil (TEEI), los Técnicos de Integración Social (TIS) y el Personal Educador de Educación Especial dentro del Grupo B. Asimismo, contempla la clasificación de fisioterapeutas y logopedas de los servicios educativos dentro del Grupo A1.
La propuesta establece que los efectos administrativos y económicos de esta reclasificación entren en vigor a partir del 1 de enero.
Tras tres años de reivindicaciones
La votación llega tras años de reivindicaciones sindicales y de demandas del personal laboral educativo para adecuar su clasificación profesional a las funciones que desempeña.
El sindicato USTEC ha enmarcado la medida como una "reclamación histórica del colectivo", vinculada tanto a la negociación sindical de los últimos meses como a movilizaciones e iniciativas parlamentarias impulsadas en los últimos años.
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