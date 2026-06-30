Nuevo accidente
Muere ahogado un hombre de 83 años en la playa de Llevant de Salou
Es el sexto ahogamiento que se produce en las playas catalanas este verano
Tarragona vigilará con drones las zonas de rocas y de difícil acceso de sus playas
Un hombre de 83 años ha muerto este martes al mediodía en la playa de Llevant de Salou, según ha avanzado el Diari de Tarragona y han confirmado fuentes de Protección Civil. Por causas que se investigan, el hombre habría quedado inconsciente en el agua. Aunque han podido sacarlo y se le ha intentado reanimar, las maniobras no han tenido éxito. El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ha destinado tres ambulancias al lugar y en la playa había servicio de socorrismo.
En lo que va de temporada de baño, que arrancó el pasado 15 de junio en Catalunya, ha habido cinco ahogados en el mar y cuatro en piscinas privadas, una cifra "que requiere la atención de todos", en palabras de la consellera de Interior, Núria Parlon. El fallecido en Salou es el sexto ahogamiento que se produce en las playas catalanas este verano.
Precisamente, la campaña ‘En el agua, hagamos equipo’ impulsada por el Govern busca incentivar una actitud responsable y preventiva de la ciudadanía a la hora de bañarse. “Por muchos recursos, socorristas y normativa que haya, la actitud de protegernos debe nacer de nosotros mismos”, destacaba el lunes Parlon en la presentación de la campaña. De lo contrario, ha advertido, seguirán produciéndose situaciones “dramáticas”.
La campaña tiene el objetivo de educar y sensibilizar a los bañistas para evitar situaciones graves como las de los últimos días. Además, se promueve la idea de hacer equipo y de que los propios bañistas también puedan alertar de situaciones de riesgo, porque “todo el mundo puede contribuir a evitar un accidente”. Así, la consellera de Interior también ha hecho un llamamiento a la responsabilidad y la vigilancia colectiva, recordando que ante cualquier situación de peligro hay que llamar al 112.
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