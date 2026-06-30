Conflicto en la selectitivad
Universitats recibe unas 2.000 peticiones de revisión del examen de Matemáticas de las PAU
Alumnos y familias llevan a Educació una reclamación tras el suspenso general de las Matemáticas de la Selectividad: "Era imposible acabar el examen"
El Departament de Recderca i Universitats ha recibido 2.057 peticiones de revisión del examen de Matemáticas científicas-tecnológicas de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU), según publican este martes los diarios Ara y El País. Fuentes de la consejería han confirmado a la ACN que se trata de 600 peticiones más que el curso pasado, aunque también ha aumentado el número de alumnos que se examinaron. En total hicieron esta prueba 17.025 alumnos, por lo que las 2.057 peticiones de revisión suponen un 12% del total. Las mismas fuentes han indicado que no destaca la cifra de revisiones solicitadas respecto a las de otros exámenes.
La prueba de matemáticas de las PAU recibió quejas por parte de los alumnos y el tema llegó al Parlament. La nota media de la prueba ha sido un 4,18, la más baja en al menos una década y lejos del 6,12 del curso anterior. Por otra parte, más de 1.800 personas han firmado una petición en la plataforma Change.org para reclamar la revisión de la prueba. El plazo para poder solicitar la revisión de un examen de las PAU terminó el pasado lunes a las 14.00 horas.
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