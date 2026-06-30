Trapero ve "muy desafortunadas" las palabras del detective de la defensa de Andic sobre los Mossos

El director general de la Policía de la Generalitat, Josep Lluís Trapero, ha tildado de "muy desafortunadas e injustas" las declaraciones que hizo el detective Francisco Marco, contratado por la defensa de Jonathan Andic, en las que acusó al mosso responsable de la investigación de la muerte de Isak Andic de "falsear" pruebas.

En declaraciones a Catalunya Ràdio, ha asegurado que Francisco Marco, el perite contratado por la defensa que dirige Cristóbal Martell, no conoce cómo funciona una investigación policial judicial ni al mosso del que habla, y él sí. Por eso, ha expresado su apoyo a la organización, ha recordado que la dirección de la investigación corresponde a la jueza y ha aseverado que “no hay decisiones ni de un mosso, ni de un cabo ni de un sargento”. Asimismo, ha hecho hincapié en que los agentes a cargo del caso puedan trabajar "con toda la tranquilidad para un juez y un fiscal": "Es lo que están haciendo", ha apostillado.

Así ha respondido Trapero a las declaraciones que hizo Marco en RAC1, cuando acusó al sargento encargado de las diligencias de emprender una "caza al hombre", es decir, a su cliente Jonathan Andic. "Esta causa es una broma", denunció quien fuera director de la agencia Método 3, que también opinó que el mosso tendría que "acabar siendo investigado" por Asuntos Internos.

"No conoce al mosso del que habla, yo sí", ha contestado Trapero, que además ha dicho que Marco "no conoce cómo es una investigación policial y judicial": "Son decisiones en equipo, no de un mosso; la dirección corresponde a la jueza", ha añadido Trapero el mismo día en que declaran ante esta los dos excursionistas que asistieron a Jonathan en Montserrat tras la caída mortal de su padre Isak, la psicoterapeuta de la familia y la viuda del empresario.

Trapero ha asegurado que lo que están haciendo los Mossos en el ‘caso Andic’ "es su trabajo", aportando a la autoridad judicial los elementos indiciarios "que la investigación considera que tienen suficiente validez para que la causa siga avanzando". Ha lamentado que a veces parece que se olvide que lo que ocurrió en este caso es que murió una persona. Ha añadido que esta muerte "ha generado dudas a los investigadores" y que por eso se está trabajando, hasta que llegue un momento en que se decida si hay suficiente solidez para generar un juicio o no. "Como se hace en cualquier otro caso", ha dicho