Investigación de los Mossos
Jonathan Andic estaba "bloqueado" y "en shock" tras la caída del padre, según los excursionistas que lo ayudaron en Montserrat
Los senderistas que se lo encontraron en la ruta de Collbató el 14 de diciembre de 2024 han declarado este jueves ante la jueza, al igual que la terapeuta familiar
La terapeuta de la familia Andic deberá justificar ante la jueza si se acoge al secreto profesional
La jueza investiga la influencia de la psicóloga de Andic en los hechos y la citará a declarar como testigo
Jonathan Andic estaba "afectado, en shock y bloqueado" tras la caída y muerte de su padre, Isak Andic, fundador del imperio Mango, en la montaña de Montserrat, el 14 de diciembre de 2024. Así lo ha declarado uno de los dos excursionistas, amigos entre sí, que se lo encontraron y ayudaron tras la caída. Andic hijo estaba ya hablando con el 112 cuando estos senderistas se toparon con él en el sendero de Collbató. Uno de ellos lo acompañó al párking "por humanidad" y tardaron en llegar a él unos 10 minutos. Allí esperaron a que llegaran los Bombers. Cuando lo hicieron, este excursionista abandonó el lugar, se reunió con su otro amigo y continuó la ruta.
Los dos excursionistas que se toparon a Jonathan Andic han declarado este martes en los juzgados de Martorell, en el marco de una investigación abierta contra élque busca averiguar si el padre falleció a causa de una caída fortuita o si fue el hijo quien lo empujó. Uno de estos senderistas habló con los servicios de emergencias para darles las coordenadas del lugar de la caída.
Según uno de estos excursionistas, Jonathan le explicó que "iba delante" del padre y que escuchó, a sus espaldas, unas "piedras" que caían. La ruta no es peligrosa, pero la zona en que cayó Isak Andic es el único punto "donde si te resbalas, caes al vacío". "Entiendo que es un camino en el que, si pierdes la línea, caes y no tienes a donde agarrarte, pese a que no es un camino peligroso", ha manifestado uno de los excursionistas. Los excursionistas, que no declararon en su momento en sede policial, recibieron la semana pasaba la notificación del juzgado.
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