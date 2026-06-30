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30 centímetros de diámetro

Hallan una bomba de mortero del siglo XVII en unas excavaciones en La Seu d'Urgell

Ante el peligro que suponía el proyectil, los responsables de la excavación activaron el protocolo de seguridad establecido para este tipo de hallazgos bélicos

Hallan una bomba de mortero del siglo XVII en unas excavaciones en La Seu d'Urgell

Hallan una bomba de mortero del siglo XVII en unas excavaciones en La Seu d'Urgell / ACN

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La séptima campaña en el yacimiento del Pati de les Monges de La Seu d’Urgell ha concluido con el hallazgo de una bomba de mortero del siglo XVII. Se trata de un proyectil, de unos 30 centímetros de diámetro, esférico, de paredes gruesas, hueco en su interior y diseñado para ser rellenado con pólvora y metralla. El hallazgo abre un nuevo escenario científico y cobra fuerza la posibilidad de que esté vinculado a la Guerra de los Segadores.

sta línea de investigación coincide con los resultados obtenidos durante la campaña de 2023, cuando se descubrió un conjunto cerrado de monedas, herramientas de hierro y diversos objetos que apuntaban claramente a un abandono repentino de la actividad.

Intervención urgente del TEDAX para preservar el patrimonio

Ante el peligro que suponía el proyectil, los responsables de la excavación activaron el protocolo de seguridad establecido para este tipo de hallazgos bélicos. Desplazados de urgencia hasta el yacimiento del Pati de les Monges, efectivos del TEDAX-NRBQ (Subdivisión de Desactivación de Artefactos Explosivos) de los Mossos d'Esquadra procedieron a la inspección minuciosa de la pieza.

La intervención de los especialistas permitió retirar la bomba con todas las garantías de seguridad exigidas. Actualmente, el objetivo de las labores policiales es intentar neutralizar la carga explosiva interior sin tener que recurrir a la destrucción del proyectil. De este modo, se busca priorizar la conservación de la pieza de hierro y preservar su indudable interés patrimonial e histórico.

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Más allá del interés arqueológico, el yacimiento ha despertado el interés de los vecinos. Más de 70 visitantes han pasado por el yacimiento durante este mes de junio. El Ayuntamiento ya trabaja en un proyecto de más de 200.000 euros, para el que ya se ha solicitado financiación a la Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del Departament de Cultura, con el fin de eliminar los actuales muros opacos que delimitan este yacimiento y sustituirlos por un cerramiento de reja.

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